Bosnalı Arslan bebek toprağa verildi

ZENİCA (AA) - Beynindeki tümörün tedavisi için Bosna Hersek'ten İstanbul'a getirilen ve yaklaşık 7 ay süren yaşam mücadelesini kaybeden Bosnalı Arslan bebek, ülkesinde toprağa verildi.

Yaklaşık 7 ay önce ambulans helikopterle Türkiye'ye getirilen ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tedavi altında bulunan bir yaşındaki Arslan Kulacic, yapılan tüm müdahalelere rağmen salı günü yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Arslan bebeğin, defnedilmek üzere ülkesine getirilen cenazesi, bugün ikindi namazının ardından toprağa verildi.

Bosna Hersek'in Zenica şehri yakınlarındaki Nemila köyünde kılınan cenaze namazına, Arslan bebeğin yakınlarının yanı sıra sağlık durumunu yakından takip eden çok sayıda Bosna Hersekli katıldı.

Arslan bebeğin minik bedeninin toprağa verildiği Dubovica mezarlığında hüzünlü anlar yaşandı.

Beyninde kötü huylu tümör tespit edilen ve tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için ülkesi Bosna Hersek'te yardım kampanyaları başlatılan Arslan Kulacic, yaklaşık 7 ay önce Türkiye'ye getirilmişti.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tedavi altına alınan Arslan bebeğin ilk doğum günü de 5 Temmuz'da hastane odasında kutlanmıştı.

Arslan bebek, 7 ay süren zorlu tedavinin sonunda salı günü yaşam savaşını kaybetmişti.

