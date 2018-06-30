Bosnalı yüzlerce atlı Prusac'a uğurlandı

Türkiye İzcilik Federasyonuna bağlı izci ve semazenlerin geçişi de Donji Vakuflular tarafından büyük alkış aldı. Geçiş yapılan ana caddenin her iki tarafını dolduran halk, ellerindeki Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarıyla törene katılan gruplara eşlik etti.

Törene çok sayıda Türk turistin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden yerel yöneticiler de katıldı.

Travnik Müftüsü ve Ayvaz Dede Şenlikleri Organizasyon Komitesi Başkanı Adilovic, Donji Vakuf'taki geçiş töreni ve yarın Prusac'taki Ayvaz Dede kayalıklarına yapılacak yürüyüşün, geleneklerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Yarınki programın yapılacağı yerin Boşnaklar için bir dua yeri olduğunu söyleyen Adilovic, "Orası doğru bir insan olan Ayvaz Dede'nin duasının Allah tarafından kabul edildiği bir yer. Orası bizlere de Allah'a dua ederek hem bu dünyada hem de ahiretteki isteklerimizin gerçekleşebileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- Ayvaz Dede kimdir?

Ayvaz Dede, tıpkı Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerindendir.

Manisa Akhisarlı bir derviş olan Ayvaz Dede, inanışa göre 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Donji Vakuf kentinin Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa gelip burada 40 gün 40 gece dua etti.