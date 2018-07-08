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"Bosna'nın incisi" Alaca Cami küllerinden doğuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 11:15 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'teki en önemli Osmanlı miraslarından biri olarak kabul edilen ancak 1992'de Sırplar tarafından tamamen yıkılan beş asırlık Alaca Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sayesinde küllerinden doğuyor - "Bosna'nın incisi" olarak da adlandırılan caminin yıl sonuna kadar yeniden ibadete açılması bekleniyor

FOCA (AA) - KEMAL ZORLAK - Zengin tarihi mirasa sahip Bosna Hersek'teki en önemli Osmanlı eserlerinden Alaca Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sayesinde küllerinden doğuyor.

Ülkenin doğusundaki Foça şehrinde, Mimar Sinan'ın yakın çalışma arkadaşı Hasan Nezir tarafından 1549'da inşa edilen ancak 1992'de Sırp birlikleri tarafından temellerine kadar yıkılan tarihi camideki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Muhteşem mimarisi ile "Bosna'nın incisi" ya da "Foça'nın güzelliği" olarak da adlandırılan tarihi caminin yıl sonuna kadar yeniden ibadete açılması bekleniyor.

Foçalı imam Dzenan Krajisnik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin sona yaklaşan onarım çalışmalarında artık daha çok dikkat gerektiren ve zaman alan ince işlerin yapıldığını söyledi.

Alaca Cami'nin açılışıyla ilgili net bir tarih olmadığını kaydeden Krajisnik, caminin yıl sonuna kadar ya da en geç 2019 başında ibadete açılmasının beklendiğini vurguladı.

Krajisnik, caminin kültürel ve tarihi anlamının yanı sıra Bosna Hersek'teki tüm Müslümanlar için de çok önemli bir eser olduğunu belirterek savaşta yıkılan diğer Foça camileri Ali Atik Paşa ve Hünkar camilerinin de yeniden inşa edildiğini hatırlattı.

- Alaca Cami

Bosna Hersek'in Foça şehrinde 1549 yılında inşa edilen ülkedeki en güzel camilerden Alaca Cami, Bosna Hersek'in koruma altındaki kültür mirası listesinde yer alıyordu.

Bosna Hersek'te klasik Osmanlı mimarisi tarzındaki ilk camilerden olan Alaca Cami, 1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı sırasında, Sırp askerler tarafından dinamitlenerek temeline kadar yıkıldı.

Caminin taşları bugünkü yerinden yüzlerce metre uzağındaki iki farklı noktada bulundu. Caminin kalıntılarının, kasıtlı olarak gömüldüğü tespit edildi. Alaca Cami'nin yıkılması, Sırpların bölgedeki Müslüman izlerini silmeye çalıştığının en büyük göstergelerinden biri kabul ediliyor.

Alaca Cami'nin yeniden inşasına 2014 yılında başlanmıştı.

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Alaca Cami bosna hersek Foça Restorasyon

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