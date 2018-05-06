HABER

BOSTANCI TREN İSTASYONU İNŞAATINDA YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 02:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Hızlı Tren Haydarpaşa-Gebze Banliyö Hattı Bostancı İstasyonu yapım çalışmasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Hızlı Tren Haydarpaşa-Gebze Banliyö Hattı Bostancı İstasyonu yapım çalışmasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi'nin girişinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi.

YAKLAŞIK BİR SAAT SÜREN ÇALIŞMALARIN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.
Alevleri gören işciler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Erenköy, Kadıköy ve Maltepe ilçelerine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangınbir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YANGINI CEP TELEFONU KAMERASIYLA ÇEKTİ.
Bazı vatandaşlar yanan yerin alevlerin cep telefonun kamerasıyla çekerken alevlerin istasyon yakında bulunan binalara yükseldiği görüldü. Herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.

KADIKÖY İSTİKAMETİNE YOĞUN TRAFİK OLUŞTU
Yangın nedeniyle Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ve polis ekiplerin çalışmalarından sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

"YANGIN BÜYÜKTÜ, İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞMESİYDİ BİNALARA SIÇRAYABİLİRDİ"
Yangını gören Ayvaz Dinç yaşananları şöyle anlattı: "Dışarıya çıkarken etrafıma bakınca yandığını gördüm. İstasyon alevleri şekilde yanıyor. Alevlerin ısısı benim bulunduğum yere kadar geldi. Mahsur kalan birisi olmadı. İnşaat sırasında çalışanlar alevleri görünce bir an terk ettiler. Dumanlardan etkilenen de olmadı. İtfaiye ekipleri yetişmeseydi binalara sıçrayabilirdi"

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yanan istasyonda maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü
------------------------------------------
(CEP TELEFONU KAMERASI)
-Alev alev yanan istasyon
-Dumanların yükselmesi
-Binada oturan vatandaşın yangını çekmesi
-Genel ve detaylar

(AKTUEL GÖRÜNTÜ)
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Bostancı İstasyonun detay
-İşcilerden görüntü
-Oluşan trafik caddenin kapatılması
-Trafiğin açılması
-Sağlık ve polis ekipleri
-Vatandaşlarla röp.
-Genel ve detaylar

Rusya'da isyan! Putin'i devirmek için sokaklara döküldüler!Rusya'da isyan! Putin'i devirmek için sokaklara döküldüler!
'Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda edecek''Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda edecek'
Twitter'dan kritik uyarı: Değiştirin!Twitter'dan kritik uyarı: Değiştirin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, Erdoğan'a isyan etti: Ben münafık değilim, elveda!

Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, Erdoğan'a isyan etti: Ben münafık değilim, elveda!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!

Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!

Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Edirne'de hıdrellez coşkusu! Kakava ateşi yakıldı!

Edirne'de hıdrellez coşkusu! Kakava ateşi yakıldı!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.