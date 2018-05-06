Bostancı'da yangın

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Bostancı tren istasyonu yakınlarındaki üst geçit inşaatında yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre, Bostancı tren istasyonu yakınlarındaki yaya üst geçidi inşaatında sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede inşaat kalıplarına sıçraması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangında hasar oluştu.

