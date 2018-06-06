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Botan Çayı'na düşen çocuğun cesedi Dicle Nehri'nde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 16:14 | Son Güncelleme

Siirt'te çaya düşen 8 yaşındaki çocuğun cesedini Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir güvenlik korucusu Dicle Nehri'nde buldu

SİİRT (AA) - Siirt'te Botan Çayı'na düşen 8 yaşındaki çocuğun cesedine Mardin'in Dargeçit ilçesinde ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yığıllı mezrasında 3 Haziran'da ailesiyle Botan Çayı kenarında piknik yaparken, dengesini kaybederek suya düşen Yusuf Başaran'ın cesedi Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Yoncalı köyünde bir güvenlik korucusu tarafından Dicle Nehri'nde bulundu.

Nehirden çıkarılan çocuğun cesedi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Çocuğun amcası Zeki Başaran, yaptığı açıklamada yeğeninin merkeze yakın bir yerde kaybolduğunu fakat yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunduğunu söyledi.

Yeğeninin cesedinin bir korucu tarafından Dicle Nehri'nde bulunduğunu ifade eden Başaran, "4 gündür Yusuf'u devletimiz ve hepimiz arıyoruz. Sağ olsun bir güvenlik korucusu buldu ve karakola haber verdi. Karakol da bize yardımcı oldu. Sonra biz de gittik Yusuf'un cansız bedenini aldık ve morga götürdük." dedi.

Yusuf Başaran'ın dayısının oğlu İlhan Atılan ise acılarının büyük olduğunu ifade ederek, "4 gündür kuzenimi bulmaya çalışıyorduk. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı, teşekkür ediyoruz. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

Siirt merkeze bağlı Yığıllı mezrasında 3 Haziran'da ailesiyle Botan Çayı kenarında piknik yapan 8 yaşındaki Yusuf Başaran, dengesini kaybederek suya düşmüş, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen dalgıç ekiplerince arama çalışmaları başlatılmıştı.

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