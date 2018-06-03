Botan Çayı'na düşen çocuk kayboldu

SİİRT (AA) - Siirt'te Botan Çayı'na düşen 8 yaşındaki çocuk kayboldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yığıllı mezrasında ailesiyle Botan Çayı kenarında piknik yapan 8 yaşındaki Yusuf Başaran, dengesini kaybederek suya düştü.

Ailesinin cep telefonuyla güvenlik güçlerine bilgi vermesi üzerine, olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen dalgıç ekipleri de arama çalışmasına dahil oldu.

