Botan Çayı'ndaki balıkları elleriyle besliyor

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te 8 çocuk babası, emekli Ahmet Erdemci (56), Botan Çayı kıyısına giderek, balıkları elleriyle besliyor. Erdemci, "Botan Çayı'na hemen her gün geliyorum. Fırınlardan aldığım ekmekleri çay kenarında bulunan balıklara veriyorum, bu beni çok mutlu ediyor. Zamanımın büyük bir kısmını burada geçiyorum" dedi.
Ahmet Erdemci, emekliliğini Botan Çayı'ndaki balıkları besleyerek geçiriyor. Kendi imkanlarıyla fırınlardan ekmek ve atık hamurları alarak çaya bıraktığını anlatan Erdemci, "Her gün geldiğim yer belli ve buraya geldiğim zaman ufak bir kırıntı ekmeği attığımda balıklar hemen akın ediyor. Buraya gelen balıkları saymak mümkün değil. Ancak 3 binden fazla balığın buraya gelerek attığım yemleri almak için büyük çaba harcadığına tanık oluyorum. Bu beni mutlu ediyor ve emekliliğimi Botan balıklarına bakarak geçiriyorum" diye konuştu.
Botan Çayı kenarında Balıklı Göl'ü anımsatan bir manzara oluştuğunu belirten Erdemci, "Ben burada balıkları beslerken kimileri ise balıkları avlıyor. Balıkların avlanmasına karşı değilim ancak yasa dışı avlanmalara karşıyım. Elektrikle yapılan avlanmalarda çok sayıda balık telef oluyor. Bunların yanında yavru balıklar da yok oluyor. Ben bunun olmamasını istiyorum ve buraya gelerek yavru balıkları besliyorum" dedi.
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