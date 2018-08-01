HABER

Botan Çayı'ndaki balıkları elleriyle besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 12:42 | Son Güncelleme

SİİRT'te 8 çocuk babası, emekli Ahmet Erdemci (56), Botan Çayı kıyısına giderek, balıkları elleriyle besliyor.

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te 8 çocuk babası, emekli Ahmet Erdemci (56), Botan Çayı kıyısına giderek, balıkları elleriyle besliyor. Erdemci, "Botan Çayı'na hemen her gün geliyorum. Fırınlardan aldığım ekmekleri çay kenarında bulunan balıklara veriyorum, bu beni çok mutlu ediyor. Zamanımın büyük bir kısmını burada geçiyorum" dedi.

Ahmet Erdemci, emekliliğini Botan Çayı'ndaki balıkları besleyerek geçiriyor. Kendi imkanlarıyla fırınlardan ekmek ve atık hamurları alarak çaya bıraktığını anlatan Erdemci, "Her gün geldiğim yer belli ve buraya geldiğim zaman ufak bir kırıntı ekmeği attığımda balıklar hemen akın ediyor. Buraya gelen balıkları saymak mümkün değil. Ancak 3 binden fazla balığın buraya gelerek attığım yemleri almak için büyük çaba harcadığına tanık oluyorum. Bu beni mutlu ediyor ve emekliliğimi Botan balıklarına bakarak geçiriyorum" diye konuştu.

Botan Çayı kenarında Balıklı Göl'ü anımsatan bir manzara oluştuğunu belirten Erdemci, "Ben burada balıkları beslerken kimileri ise balıkları avlıyor. Balıkların avlanmasına karşı değilim ancak yasa dışı avlanmalara karşıyım. Elektrikle yapılan avlanmalarda çok sayıda balık telef oluyor. Bunların yanında yavru balıklar da yok oluyor. Ben bunun olmamasını istiyorum ve buraya gelerek yavru balıkları besliyorum" dedi.

PARTNERKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görünKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görün
Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören (2)Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören (2)
Cam sanatı için genç beyinler aranıyorCam sanatı için genç beyinler aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

İç çamaşırından çıkanlar dehşete düşürdü!

İç çamaşırından çıkanlar dehşete düşürdü!

Hakkari'deki alçak saldırıda yürekleri yakan detay!

Hakkari'deki alçak saldırıda yürekleri yakan detay!

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı

Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı

Yürek yakan boş çerçeve... Şehit anne ve bebeği uğurlanıyor!

Yürek yakan boş çerçeve... Şehit anne ve bebeği uğurlanıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.