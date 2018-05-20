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Botanik bahçesi gibi cami

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 10:12 | Son Güncelleme

ADANA'da duvarları, kubbesi ve minaresini saran sarmaşıklar nedeniyle Yeşil Cami olarak anılan Köprüköy Camisi, bahçesindeki onlarca çiçek türü ile de botanik bahçesini andırıyor.

Botanik bahçesi gibi cami

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da duvarları, kubbesi ve minaresini saran sarmaşıklar nedeniyle Yeşil Cami olarak anılan Köprüköy Camisi, bahçesindeki onlarca çiçek türü ile de botanik bahçesini andırıyor.
Merkez Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi Seyhan Nehri kıyısında 1930 yılında ibadete açılan Köprüköy Camisi’ne, yaklaşık 50 yıl önce Gülek Boğazı'ndan getirilen bir kök sarmaşık dikildi. Aradan geçen yıllar içinde o sarmaşık yeni kökler saldı, caminin duvarları, kubbesi ve minaresini sardı. Cami yeşile bürününce, adı da Yeşil Cami olarak anılmaya başlandı. Caminin avlusu da begonya ve gül türlerinin yanı sıra lavanta, nar, nergis, defne ve gelin duvağı gibi çok sayıda bitki türüyle botanik bahçesine döndü.
Caminin 3 yıldır imamlığını yapan Fahri Onur, "Cemaatimiz cami konusunda çok duyarlı. Bu güzelliği korumak için herkes elinden geleni yapıyor. Buraya gezmeye gelen vatandaşlar da bu güzelliği görünce mutlu oluyor. Herkes değişik bir çiçek türü getirdiği zaman buraya dikiyor. Öyle olunca burası tam anlamıyla adı gibi yeşil cami haline geliyor" dedi.
KADİR GECESİ SABAHI SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ
Bu arada, camide bir kutuda muhafaza altına alınan Hz. Muhammed'e ait sakal-ı şerif ise her yıl Kadir Gecesi sabahında, vatandaşların ziyaretine açılıyor.

FOTOĞRAFLI

Botanik bahçesi gibi camiBotanik bahçesi gibi camiBotanik bahçesi gibi cami

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