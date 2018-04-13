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BOTAV Yönetim Kurulu toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu, Bodrum Belediyesi ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon başkanlığında toplandı.Toplantıda 2017-2018 turizm fuarları döneminde 26 ülkede yapılan tanıtım çalışmalar değerlendirilirken 2018 yılında Bodrum’a gelecek turist sayısında 2017 yılına göre artış olacağı vurgusu yapıldı.Toplantıda, Bodrum’da faaliyet gösteren konaklama tesisi ve diğer işletmelerin, tanıtım faaliyetlerinin yurt içinde ve yurt dışında daha kapsamlı yapılabilmesi için Bodrum Tanıtma Vakfı’na üye olmaları gerektiğini belirten Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, yurt dışından Bodrum’a yapılacak direkt uçuşlar konusunda şunları söyledi:"24 Mart’ta başlayan ve 27 Kasım’a kadar sürecek olan zaman diliminde Almanya’nın farklı destinasyonlarından Bodrum’a haftada 21 direkt uçuş olacak.

BOTAV Yönetim Kurulu toplandı

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu, Bodrum Belediyesi ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon başkanlığında toplandı.

Toplantıda 2017-2018 turizm fuarları döneminde 26 ülkede yapılan tanıtım çalışmalar değerlendirilirken 2018 yılında Bodrum’a gelecek turist sayısında 2017 yılına göre artış olacağı vurgusu yapıldı.

Toplantıda, Bodrum’da faaliyet gösteren konaklama tesisi ve diğer işletmelerin, tanıtım faaliyetlerinin yurt içinde ve yurt dışında daha kapsamlı yapılabilmesi için Bodrum Tanıtma Vakfı’na üye olmaları gerektiğini belirten Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, yurt dışından Bodrum’a yapılacak direkt uçuşlar konusunda şunları söyledi:

"24 Mart’ta başlayan ve 27 Kasım’a kadar sürecek olan zaman diliminde Almanya’nın farklı destinasyonlarından Bodrum’a haftada 21 direkt uçuş olacak. Mayıs ayı başı ile ekim ayı ortasına kadar Danimarka’dan Bodrum’a haftada 3 uçuş, yüksek sezonda da ayrıca 2 olmak üzere toplam 5 direkt uçuş gerçekleşecek. Edelweiss Air ile İsviçre’den Bodrum’a gelecek misafirler için 1 Nisan’da Basel’den başlayan, 30 Haziran’dan itibaren de Zürih’ten haftada 2 kez Bodrum’a direkt uçuş yapma imkanı olacak. Yapılan bu antlaşmalarla İsviçre’den Bodrum’a 2018 yılında bir önceki yıla göre % 52 artış bekliyoruz. Polonya’dan Bodrum’a direkt uçuşlar nisan ayı sonunda haftada 4 uçuşla başlayacak, yüksek sezonda bu rakam 6’ya çıkacak. 2018 yılında Coral Travel ile birlikte Itaka, Tui ve diğer tur operatörleri Polonya’dan Bodrum’a haftada 17 direkt uçuş gerçekleşecek. Böylece 2017 yılında Polonya’dan Bodrum’a gelen 35 bin turist sayısının 2018 yılında 72 bine çıkması planlanıyor. Bodrum turizminin gelişiminde önem taşıyan İngilizler de artık Bodrum ile daha çok ilgileniyor. Londra fuarında yaptığımız görüşmelerde bu yıl JET2 Tur Operatörü tarafından Manchester ve Leeds şehirlerine ilaveten Birmingham, Glasgow, East Midlands, Newcastle, London Stansted’den Bodrum’a direkt uçuşlar başlatılacak. Ayrıca Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın ilk ve en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi olan Air Arabia, Türkiye uçuş ağına Bodrum’u da ekleme kararı aldı. 13 Haziran’da başlayıp eylül ayı sonuna kadar haftada 3 kez Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah kenti ile Bodrum arasında karşılıklı tarifeli seferler yapılacak.”

Toplantının sonunda BOTAV Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 04 Mayıs 2018 tarihinde yapılmasına ayrıca BOTAV üyelerinin yapılacak çalışmalar konusunda fikir alış verişinde bulunmaları için ayda bir toplanmalarına karar verildi.

BOTAV Yönetim Kurulu toplandı

BOTAV Yönetim Kurulu toplandı

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