Botları su alan kaçak göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na giderken botları su alan ve batma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu 38 kişi, sahil güvenlik unsurlarınca kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kadırga Burnu açıklarında yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevinde bulunan sahil güvenlik unsurları, bir grubun lastik bot ile Midilli Adası yönüne gittiğini tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda söz konusu bölgedeki kuvvetli rüzgarın etkisiyle içi suyla dolan ve batma tehlikesi bulunan bottaki yabancı uyrukluları kurtardı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu 38 kişi, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Hipotermi geçirdiği tespit edilen 2 kadın ise ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

