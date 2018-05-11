BOYA YAPARKEN CANLARINDAN OLUYORLARDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA

Şişli'de bir veteriner kliniğinin bodrum katını boyayan iş yeri sahibi ve çalışanı boyadan zehirlendi. Başka bir çalışan tarafından son anda fark edilen iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boyadan kaynaklanan kokudan içeride bulunan canlılar da etkilendi.

Olay, Bozkurt Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan veteriner kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre bodrum katta iki gündür boya yapan iş yeri sahibi ve bir çalışanı akşam saatlerinde yine boya yapmaya başladı.

VARDİYA DEĞİŞİMİNDE DURUM FARKEDİLDİ

24 saat açık olan veteriner kliniğine vardiya değişimi için gelen başka bir çalışan içeri girdiğinde yoğun bir koku ile karşılaştı. Bodrum kata indiğinde iş yeri sahibi Selçuk Çömlek ve bir çalışanın baygın şekilde yattığını gördü.

OLAY YERİNE İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVKEDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı.