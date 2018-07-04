Boya yüklü TIR, alev alev yandı

Haber-Kamera: Özay DOĞAN/POZANTI(Adana),(DHA)
Adana'nın Pozantı ilçesinde boya yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Boya dolu TIR'ın dorsesinden yol kenarındaki ağaçlık alana sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eskişehir'deki bir fabrikadan aldığı boyaları Irak'a götüren Mahmut Almaz'ın kullandığı 73 TA 052 plakalı TIR, Ankara - Adana Otoyolu'nda ilerlediği sırada Pozantı'da alev aldı. Aracı yolun sağına çekip, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmesine rağmen alevleri söndüremeyen Almaz, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada TIR'ın dorsesini saran alevler, yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından dorseyi ve ağaçlık alanı söndürdü. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, alevlerin söndürülmesiyle yeniden açıldı. Yangında yaralanan olmazken, TIR'ın dorsesindeki boyaların tamamı yandı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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- Alev alev yanan TIR'dan görüntü
- Ağaçlık alana sıçrayan alevlerden görüntü
- İtfaiye erinin TIR'a köpüklü su sıkması
- TIR şoförü ile röp.
- Bekleyen araçlardan görüntü
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