Boyabat'ta orman yangını

SİNOP (AA) - Boyabat ilçesinde çıkan orman yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Bürüm Köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangına 6 arazöz ve su tankeri müdahale etti. Yangın, 3 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Boyabat Orman İşletme Müdürü Mustafa Diktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yer yer rüzgarın da etkisiyle etkili olan yangında yaklaşık 4 hektarlık çamlık alan zarar gördü. Ekiplerimiz her ihtimale karşı gece de burada kalacaklar." dedi.