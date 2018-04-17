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Boyabat'ta orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 21:46 | Son Güncelleme

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü

SİNOP (AA) - Boyabat ilçesinde çıkan orman yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Bürüm Köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangına 6 arazöz ve su tankeri müdahale etti. Yangın, 3 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Boyabat Orman İşletme Müdürü Mustafa Diktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yer yer rüzgarın da etkisiyle etkili olan yangında yaklaşık 4 hektarlık çamlık alan zarar gördü. Ekiplerimiz her ihtimale karşı gece de burada kalacaklar." dedi.

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Boyabat orman yangını sinop

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