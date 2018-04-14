‘Boyacı’ oyunu Mersinli tiyatro severlerden tam not aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları işbirliği ile ’Boyacı’ adlı tiyatro oyunu Mersin’de sahnelendi.

Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı, Mustafa Kurt’un yönettiği oyun, güçlü oyuncu kadrosu ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. Mersinlilerden yoğun ilgi gören ‘Boyacı’ oyunu, 10 kişilik oyuncu kadrosu ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Bir doktor muayenehanesinde geçen oyunda, boyacı Kadir ve eşinin çevresinde gelişen komik olaylar izleyicileri kahkahalara boğdu. Kongre ve Sergi Sarayında sahnelenen ve Başar Uğur, Dilek Polat, Halil İbrahim Kurum, Özlem Buluttekin Özel, Önder Özcan, Mehmet Avcı, Uğur İzgi, Ergün Özfırıncı, Hüseyin İnan Biçer ve Şendal Yıldız rol aldığı iki perdelik komedi, Mersinli tiyatro severlerden tam not aldı.

Seyircileri güldürürken, verdiği mesajlarla da düşünmeye sevk eden oyunda, ülkedeki ekonomik sorunlar, aile ilişkileri, aşk ve mafya ilişkileri gibi konular işlendi. Bireylerin ekonomik sorunlardan kaynaklı mutsuzluğu ve geçim sıkıntısının yol açtığı çaresizliğin anlatıldığı oyunda, oyuncu kadrosu performansları ile izleyenlerden büyük beğeni topladı.