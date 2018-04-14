HABER

‘Boyacı’ oyunu Mersinli tiyatro severlerden tam not aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları işbirliği ile ’Boyacı’ adlı tiyatro oyunu Mersin’de sahnelendi.Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı, Mustafa Kurt’un yönettiği oyun, güçlü oyuncu kadrosu ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.

‘Boyacı’ oyunu Mersinli tiyatro severlerden tam not aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları işbirliği ile ’Boyacı’ adlı tiyatro oyunu Mersin’de sahnelendi.
Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı, Mustafa Kurt’un yönettiği oyun, güçlü oyuncu kadrosu ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. Mersinlilerden yoğun ilgi gören ‘Boyacı’ oyunu, 10 kişilik oyuncu kadrosu ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Bir doktor muayenehanesinde geçen oyunda, boyacı Kadir ve eşinin çevresinde gelişen komik olaylar izleyicileri kahkahalara boğdu. Kongre ve Sergi Sarayında sahnelenen ve Başar Uğur, Dilek Polat, Halil İbrahim Kurum, Özlem Buluttekin Özel, Önder Özcan, Mehmet Avcı, Uğur İzgi, Ergün Özfırıncı, Hüseyin İnan Biçer ve Şendal Yıldız rol aldığı iki perdelik komedi, Mersinli tiyatro severlerden tam not aldı.
Seyircileri güldürürken, verdiği mesajlarla da düşünmeye sevk eden oyunda, ülkedeki ekonomik sorunlar, aile ilişkileri, aşk ve mafya ilişkileri gibi konular işlendi. Bireylerin ekonomik sorunlardan kaynaklı mutsuzluğu ve geçim sıkıntısının yol açtığı çaresizliğin anlatıldığı oyunda, oyuncu kadrosu performansları ile izleyenlerden büyük beğeni topladı.

‘Boyacı’ oyunu Mersinli tiyatro severlerden tam not aldı

‘Boyacı’ oyunu Mersinli tiyatro severlerden tam not aldı

Kılıçdaroğlu böyle poz verdi! Ne yapacağı çok merak ediliyorduKılıçdaroğlu böyle poz verdi! Ne yapacağı çok merak ediliyordu
La Casa De Papel kavgası büyüyor! Sözcü yazarına yanıt verdiLa Casa De Papel kavgası büyüyor! Sözcü yazarına yanıt verdi
Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

İstanbul'da sis gemi trafiğini durdurdu

İstanbul'da sis gemi trafiğini durdurdu

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.