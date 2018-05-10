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BOYACIYI 200 LİRALIK YEMEK BORCU İÇİN ÖLDÜRÜP, EVİ ATEŞE VERMİŞLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde ocak ayında evinde çıkan yangında cesedi bulunan Salih Koçak'ın (56), lokanta işleten Gökhan B.

Haber- Kamera Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY (DHA)AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde ocak ayında evinde çıkan yangında cesedi bulunan Salih Koçak'ın (56), lokanta işleten Gökhan B. (26) ve arkadaşı Ömer B. (20) tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki şüpheli, Koçak'ı 200 lira yemek borcunu vermediği için öldürdüklerini, delil bırakmamak için de evi ateşe verdiklerini itiraf etti. Ağaçören ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan ayakkabı boyacısı Salih Koçak'ın evinde, 29 Ocak tarihinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde Koçak'ın cesedi bulundu. Koçak'ın yapılan otopsisinde, yangın öncesi vücudunun 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü saptandı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü cinayeti çözmek için özel ekip kurdu. Ekip, Koçak'ın yakınları, komşuları ve en son görüştüğü kişilerle tek tek temasa geçti. Olay öncesi Koçak'ın evinden, ilçede lokanta işleten Gökhan B. ile Aksaray Üniversitesi Muhasebe Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ömer B.'nin çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine polis, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Yapılan çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Gökhan B.'yi Ankara'da, Ömer B'yi ise Ağaçören ilçesinde dün gözaltına aldı. İki şüpheli, yapılan çapraz sorgulamada suçlarını itiraf etti. Gökhan B. ifadesinde, Koçak'ın 200 lira olan yemek borcunu ödemediğini, bu nedenle çıkan tartışma sırasında başına keserle vurup yaraladıklarını, ardından da defalarca bıçaklayarak öldürdüklerini, delil bırakmamak için de evi ateşe verdiklerini söyledi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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