Boydak ailesine yönelik FETÖ operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 17/25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'ya mali destek verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Boydak ailesine mensup 7 zanlıdan 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya mali destek amacıyla hesap açtıkları, mevduatları artırdıkları iddiasıyla Boydak ailesi mensuplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen S.B, A.B. ve M.B, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 4'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri, Ankara ve İstanbul'da 15 Şubat'ta eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen Boydak ailesi mensuplarından M.E.B, A.B, S.B, İ.B, M.B, S.B. ve Y.B. gözaltına alınmıştı. Firari Ş.B, B.B. ve C.F.B'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.