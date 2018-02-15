Boydaklara yeni operasyon! 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya mali destek amacıyla hesap açtıkları, mevduatları artırdıkları iddiasıyla Boydak ailesinin 9 mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.E.B, A.B, S.B, İ.B, M.B. ve Y.B. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adreslerinde bulunamayan Ş.B, B.B. ve C.F.B'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.
AA
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