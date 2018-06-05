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Boydak yöneticisini zora sokan yazışma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 09:57 | Son Güncelleme

FETÖ'den yargılanan ünlü iş adamı, aynı zamanda da Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak’ın çok konuşulacak mesajları ortaya çıktı. Boydak'ın mesajında ‘Benim çember daraldı, evin etrafında sivil polisler gördüm’ ifadeleri dikkat çekti

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Memduh Boydak’ın FETÖ’nün Kayseri’deki üst düzey isimlerinden olan firari Serdal Karakurt ile Aralık 2015’te yaptığı ilk Bylock görüşmesinin içeriği şöyle:

Serdal Karakurt: Siz mektubu yazın abi, sizden alır göndeririz inşallah ama isimsiz olmalı,

Memduh Boydak: Tamam, her şey yolunda mı? Emaneti aldık mı?

'SABAHA OPERASYON VAR'

S.K: Aldık abi, sabaha bir operasyon var gibi, siz yoksunuz.

M.B: Bende ve Halit Bey’de fiziki takip olabilir, dikkatli olmak lazım

S.K: Akşam yine haberleşelim, ona göre hareket edelim bir sorun olmazsa...

'RİSK VAR MI?'

M.B: Tamam, Hacı Bey ile ilgili bir risk var mı?

S.K: Abi dün bir liste gönderdiler, Hacı abinin de ismi var. Abi okuduktan sonra silerseniz bir sorun olmasın

M.B: Ben tüm kayıtları siliyorum.

‘ÇEMBER DARALIYOR’

Memduh Boydak’ın Şubat 2016’da Kayseri’de FETÖ’nün üst düzey isimlerinden olduğu değerlendirilen M.Ş ile yaptığı görüşmenin içeriği ise şöyle:

M.Ş: Perşembe günü M.Ç ve A.Ö’yü ziyaret için Brüksel’e gideceğim. Birkaç dosyada isimleri geçiyor. Yakında bir operasyon olacağına dair bir duyumumuz yok. Boydak ailesinden sizin ve Hacı abinin isminden başka kimseyi duymadık abi.

M.B: Tamam, M.Ç ve A.Ö abiye selam söyle. Benim çember biraz daralıyor gibi. Belki tesadüf ama bu akşam evin etrafında iki sivil polis ve bir de sivil polis aracını net tespit ettim.

M.Ş: Yazdım bunu ama siz rahatsız olmayın, herhangi bir bilgi yok.

M.B: Haber var mı?

M.Ş: Bilgi istedik bekliyoruz, ‘aman duymasın’ diye yalvarıyorlar abi. Abi bu yerde bilgi alacak bir kişi varmış, ‘duyulursa orayı dağıtırlar’ diyorlar abi çok hassas.

M.B: Tamam, haber bekliyorum.

Boydak, bu yazışmalardan yaklaşık bir ay sonra 6 Mart 2016’da Boydak ailesinden diğer bazı isimlerle birlikte tutuklanmış ve hakkında dava ‘FETÖ yöneticiliği’ suçlamasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Boydak Holding Memduh Boydak FETÖ

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