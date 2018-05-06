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Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 12:13 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü IŞİD'e yapılan operasyon sonucu tutuklanan şahsın 11 yaşındayken IŞİD'e gönderdiği kızının bir süre sonra YPG'ye esir düştüğü ve şu anda da Bağdat'ta cezaevinde olduğu belirlendi.Operasyonda tutuklanan baba Muhammet Ali B., kayıp olan kızının Bağdat'taki bir cezaevinde olduğunu gözaltındayken öğrendi.

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Adana’da terör örgütü IŞİD’e yapılan operasyon sonucu tutuklanan şahsın 11 yaşındayken IŞİD’e gönderdiği kızının bir süre sonra YPG’ye esir düştüğü ve şuanda da Bağdat’ta cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentteki ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kutlamalarını hedef alıp, kanlı saldırılar planladığı öne sürülen terör örgütü IŞİD’e yönelik 29 Nisan'da operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda ilk etapta 8’i Türk, 7’si Suriyeli 15 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişiden 3'ü tutuklanırken, 12'si de ‘adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında yer alan Muhammet Ali B.'nin (28) 2016 yılında Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik ‘bomba yüklü araç' ile gerçekleştirilen, 2 polisin şehit olduğu, 18'i polis 22 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından tutuklanıp cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

Ayrıca Muhammet Ali B.'nin 2015 yılında yine Gaziantep'te taksicilik yaparken örgütle bağlantısı olan yabancı uyruklu 2 kişiyi otogara götürürken polisin düzenlediği operasyonda yakalanıp tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

Zanlının babasıyla birlikte aynı cezaevinde 4 ay tutuklu kaldığı, bu süreçte de o dönem 11 yaşında olan kızı Z.B. ile oğulları A.B. ve İ.B., annesi ve kardeşlerini Suriye'ye gönderip IŞİD’e katılmalarını sağladığı ortaya çıktı. Suriye’de bir süre IŞİD’in hakim olduğu şehirlerde kalan ailenin daha sonra IŞİD güç kaybetmeye başlayınca Irak'a kaçtıkları belirlendi. Ancak Z.B.’nin YPG’nin eline düştüğü ve YPG’lilerin diğer esirlerle birlikte kız çocuğunu Telafer kentindeki Irak ordusuna sattığı öğrenildi.

BAĞDAT'TA CEZAEVİNDE TUTULUYOR

Şu anda 14 yaşında olan Z.B.'nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir cezaevine konulduğu tespit edildi. Z.B.’nin annesi, kardeşleri ve amcalarına ise ne olduğu bilinmiyor.

BABA GÖZALTINDA

Bu arada Bağdat yönetimi, Türk Konsolosluğuna Bağdat’ta cezaevinde bir Türk kız çocuğu olduğunu ancak kimliğinin belli olmadığını bildirdi. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda kız çocuğunun isminin Z.B. olduğu, ailesinin Gaziantep’te yaşadığı belirlendi. Polis Gaziantep’te aileye ulaşamazken, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 Mayıs öncesi eylem yapma ihtimaline karşı terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda kız çocuğunun babası Muhammet Ali B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

KÜÇÜK KIZ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Muhammet Ali B. ifadesinde 2015 yılında ailesini IŞİD’e katılması için Suriye’ye gönderdiğini söyledi. Zanlıya Bağdat’ta cezaevinde tutulan kız çocuğu ile çocuklardan birinin yaş aralığı tuttuğu için cezaevinde bulunan kız çocuğunun fotoğrafı gösterildi. Muhammet Ali B., fotoğraftaki kız çocuğunun kızı Z.B. olduğunu söyleyerek, kızının Türkiye’ye getirilmesini istedi. Polis, bunun üzerine konsoloslukla görüşerek kız çocuğunun ailesinin bulunduğunu bildirdi. Babası nedeniyle 11 yaşında IŞİD’e katılan, 12 yaşında cezaevine düşen Z.B.’nin kurtarılması bekleniyor. (İHA)

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