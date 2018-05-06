Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Ayrıca Muhammet Ali B.'nin 2015 yılında yine Gaziantep'te taksicilik yaparken örgütle bağlantısı olan yabancı uyruklu 2 kişiyi otogara götürürken polisin düzenlediği operasyonda yakalanıp tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

Adana’da terör örgütü IŞİD’e yapılan operasyon sonucu tutuklanan şahsın 11 yaşındayken IŞİD’e gönderdiği kızının bir süre sonra YPG’ye esir düştüğü ve şuanda da Bağdat’ta cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Zanlının babasıyla birlikte aynı cezaevinde 4 ay tutuklu kaldığı, bu süreçte de o dönem 11 yaşında olan kızı Z.B. ile oğulları A.B. ve İ.B., annesi ve kardeşlerini Suriye'ye gönderip IŞİD’e katılmalarını sağladığı ortaya çıktı. Suriye’de bir süre IŞİD’in hakim olduğu şehirlerde kalan ailenin daha sonra IŞİD güç kaybetmeye başlayınca Irak'a kaçtıkları belirlendi. Ancak Z.B.’nin YPG’nin eline düştüğü ve YPG’lilerin diğer esirlerle birlikte kız çocuğunu Telafer kentindeki Irak ordusuna sattığı öğrenildi.

BAĞDAT'TA CEZAEVİNDE TUTULUYOR



Şu anda 14 yaşında olan Z.B.'nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir cezaevine konulduğu tespit edildi. Z.B.’nin annesi, kardeşleri ve amcalarına ise ne olduğu bilinmiyor.

BABA GÖZALTINDA



Bu arada Bağdat yönetimi, Türk Konsolosluğuna Bağdat’ta cezaevinde bir Türk kız çocuğu olduğunu ancak kimliğinin belli olmadığını bildirdi. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda kız çocuğunun isminin Z.B. olduğu, ailesinin Gaziantep’te yaşadığı belirlendi. Polis Gaziantep’te aileye ulaşamazken, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 Mayıs öncesi eylem yapma ihtimaline karşı terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda kız çocuğunun babası Muhammet Ali B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.