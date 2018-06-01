Böyle baba olmaz olsun!

Kars Sarıkamış’ta Barış Alkan (30), üçüncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan’la (23), önceki gün tartıştı. Barış Alkan, 2 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğunun gözleri önünde karısının boğazını, dudağını, kulağını kesip defalarca bıçakladı.
Olay sonrası Sezen Alkan hayatını kaybetti, karnındaki bebeği ise sezaryenle alındı. Barış Alkan, ormanda saklandığı ağaç kovuğunda dün yakalandı. Sezen Alkan’ın amcası Selahattin Ateş, “Yeğenim defalarca polise başvurdu. Devlet hep o caniyi bıraktı” dedi.
YOĞUN BAKIMDA
Posta'da yer alan habere göre, 33 haftalık olan bebek 4 doktorun mücadelesi sonucu dünyaya geldi. Ancak anne karnında şiddete uğrayan erkek bebeğin yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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