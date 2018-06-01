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Böyle baba olmaz olsun!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 07:40 | Son Güncelleme

Kars'ta babasının, annesini defalarca bıçaklayarak öldürdüğü bebek, sezaryen ile dünyaya geldi. Bebeğin durumunun kritik olduğu ve doktorların çabası ile hayatta tutunmaya çalıştığı öğrenildi.

Kars Sarıkamış’ta Barış Alkan (30), üçüncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan’la (23), önceki gün tartıştı. Barış Alkan, 2 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğunun gözleri önünde karısının boğazını, dudağını, kulağını kesip defalarca bıçakladı.

Olay sonrası Sezen Alkan hayatını kaybetti, karnındaki bebeği ise sezaryenle alındı. Barış Alkan, ormanda saklandığı ağaç kovuğunda dün yakalandı. Sezen Alkan’ın amcası Selahattin Ateş, “Yeğenim defalarca polise başvurdu. Devlet hep o caniyi bıraktı” dedi.

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YOĞUN BAKIMDA

Posta'da yer alan habere göre, 33 haftalık olan bebek 4 doktorun mücadelesi sonucu dünyaya geldi. Ancak anne karnında şiddete uğrayan erkek bebeğin yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış cinayet

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
idam edin şunları.
BU HERİF HALA YAŞIYORSA YAZIKLAR OLSUN .
Yaşasın kötüler için cehennem.
Bu kadının katili o adam değil, o adamı serbest bırakan adalet temsilcileri, polislerdir. Efendiler elinize masum kanı bulaştı. Siz adaleti yerine getiremediğiniz için Allah'ın gazabına maruz kalırsınız İnşallah...
artık böylesi adamları beslemeyelim.
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