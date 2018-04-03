Böyle dolandırıcılık görülmedi! İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!

Sirkeci'de "2. Emniyet Polis Şube" diye anılan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir bina bulunuyor. Bu bina belediye tarafından mühürlüydü. İddialara göre; Canyurt B. adlı şahıs mührü kırdı ve kendisine ofis açtı. Duvarları, devlet büyüklerinin fotoğrafları ile süsleyip kendisini onlara yakın biri olarak tanıtıp etrafın güvenini kazandı. Resmî işlemlerdeki sıkıntılarını da 15 Temmuz gazisi olan kardeşini kullanarak çözdü. İşte bu Canyurt B. mührünü söktüğü binayı tam 1 milyon liraya kiraladı.

Türkiye Gazetesi'nden Cabir Turğut'un haberine göre, dudak uçuklatan bu sahtekârlığın detaylarına ulaşıldı. Mührü sökülen binada bir gözlükçüye ait "200 metre ileriye taşındık" yazılı not asılı olduğu, adrese gidildiğinde ise Ruhçan Küpeli ile karşılaşıldığı belirtildi. 150 bin lira civarında zarar eden Küpeli, asıl mağdurun kafe işletmeciliği yapan Yılmaz Korkmaz olduğunu söyledi.

"BİNA VAKFINMIŞ"



Yılmaz "Canyurt B'ye dükkân kirası olarak ilk etapta 90 bin lira ödedim. İşlettiğim kafeyi büyütmeyi planlıyordum. Bütün tesisatı, altyapıyı kurduk. Restore için 350 bin lira para harcadım. Adam zabıta gelip geçiyor diye sürekli tedirgin oluyordu. Meğer bina Vakıflar Genel Müdürlüğüne aitmiş. Zabıta burayı mühürleyince dolandırıldığımızı anladık" dedi.