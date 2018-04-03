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Böyle dolandırıcılık görülmedi! İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 08:16 | Son Güncelleme

İstanbul'da Canyurt B., "Emniyet 2. Şube" denilen Vakıflar’a ait binanın mührünü söktü, restore edip çevredeki esnafa 1 milyon liraya kiraya verdi. "MİT'çiyim" deyip duvarlara devlet büyükleriyle çektirdiği fotoğrafları asan dolandırıcı Canyurt B., resmi işler için de 15 Temmuz gazisi olan kardeşini kullandı.

Böyle dolandırıcılık görülmedi! İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!

Sirkeci'de "2. Emniyet Polis Şube" diye anılan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir bina bulunuyor. Bu bina belediye tarafından mühürlüydü. İddialara göre; Canyurt B. adlı şahıs mührü kırdı ve kendisine ofis açtı. Duvarları, devlet büyüklerinin fotoğrafları ile süsleyip kendisini onlara yakın biri olarak tanıtıp etrafın güvenini kazandı. Resmî işlemlerdeki sıkıntılarını da 15 Temmuz gazisi olan kardeşini kullanarak çözdü. İşte bu Canyurt B. mührünü söktüğü binayı tam 1 milyon liraya kiraladı.

Türkiye Gazetesi'nden Cabir Turğut'un haberine göre, dudak uçuklatan bu sahtekârlığın detaylarına ulaşıldı. Mührü sökülen binada bir gözlükçüye ait "200 metre ileriye taşındık" yazılı not asılı olduğu, adrese gidildiğinde ise Ruhçan Küpeli ile karşılaşıldığı belirtildi. 150 bin lira civarında zarar eden Küpeli, asıl mağdurun kafe işletmeciliği yapan Yılmaz Korkmaz olduğunu söyledi.

"BİNA VAKFINMIŞ"

Yılmaz "Canyurt B'ye dükkân kirası olarak ilk etapta 90 bin lira ödedim. İşlettiğim kafeyi büyütmeyi planlıyordum. Bütün tesisatı, altyapıyı kurduk. Restore için 350 bin lira para harcadım. Adam zabıta gelip geçiyor diye sürekli tedirgin oluyordu. Meğer bina Vakıflar Genel Müdürlüğüne aitmiş. Zabıta burayı mühürleyince dolandırıldığımızı anladık" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ADINI KULLANDI

Yılmaz, "Nasıl ikna oldunuz?" sorusuna şu cevabı verdi: Canyurt B. "Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken 4. Ağır Ceza’da beraber yargılandık" derdi. Kendisinin binadaki ofisinde birçok devlet büyüğüyle birlikte çekilmiş fotoğrafları vardı. Biz de ‘büyük adam’ deyip, varımızı yoğumu teslim ettik. Tabi olay ayyuka çıkınca vakıflara başvurduk. Yetkililer Canyurt B'nin vakıf malını işgal ettiğini söyledi. Araştırınca 1 yıl önce bu adamın mahkemelik olduğunu, Anıtlar Kurulunun binayı mühürlediğini tespit ettik. Mührü kırıp cebren binaya girmiş. İnatla sahiplenmiş. Ayrıca binanın yanındaki alanı da otopark olarak kiraya vermiş. Toplam 1 milyona yakın zarar var ortada."

Canyurt B'den otoparkı kiralayan Yoldaş Babur isimli vatandaş da 'dolandırıldım' diyerek "75 bin lira ödedim. Adamı daha da görmedim. Davalık olduk" ifadesini kullandı.

2003 YILINDAN VUKUATLI

Bundan tam 15 yıl önce Ankara Ticaret Odası (ATO) Genişletilmiş Meclis Toplantısı'nda kısa süreli gerginlik yaşandı. Dönemin Başbakanı Erdoğan'ın konuşmasını bitirmesinin hemen ardından, söz almak isteyen bir kişi, engellenince bağırarak olay çıkardı. Adının Canyurt B. olduğu öğrenilen şahıs, salonda oturduğu yerden ayağa kalkıp, Başbakanla, beraber yargılandığını ifade ederek, 'Korumanızı şikâyet ediyorum ben şerefli bir ATO Meclis üyesiyim'' diyerek bağırmıştı. Salondakilerin müdahalesi üzerine yaşanan kargaşa esnasında, söz konusu vatandaş salondan uzaklaştırıldı. Ankara eski Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, Meclis toplantısında meydana gelen olayla ilgili olarak ''Söz konusu kişinin ATO'nun meslek komitelerinde ve Meclisinde, hiç bir şekilde üyeliği söz konusu değildir. Tesadüf eseri salonda bulunmaktadır'' dedi.

"YUVAMI DAĞITTI"

Mağdurlardan Seyfettin Canbuldu Canyurt B'nin yanında 1 yıla yakın çalışmış. 2 bin lira maaş vaadiyle işe başladığını belirten Canbuldu şunları anlattı:

"Bana ‘iki ay sonra 500 lira zam yapacağım’ dedi. Kendi kendime 'böyle patron görmedim' diye düşündüm. Meğer sigortamı bile yapmamış. 7 ay boyunca tam olarak maaş alamadım. Sabrettim arada bir ödeme yapıyor diye. Bir gün geldi kredi çekmemi istedi. İnandım çünkü ‘ben Pembe Köşk’te yıllarca yaşadım. Subaydım. JİTEM’ciyim’ demişti. Devlet büyükleriyle de fotoğrafı var. Beni 7 bin lira krediyi bankadan çekmeye ikna etti. En son 2 Ocak’ta gördüm kendisini. Param olmadığı ve işsiz kaldığım için bankalara faizden kaynaklı borcum 30 bin lirayı buldu. Eşim durumu bankalardan telefonuma gelen mesajları görünce öğrendi ve evi terk etti. Yuvam dağıldı.” Öte yandan Seyfettin Canbuldu, 15 Temmuz gecesi İBB önünde bacağından vurulan Haşim B'nin Canyurt B'nin kardeşi olduğunu ileri sürdü. Canbuldu, “Eski işverenim kamuda sorun yaşadığı meseleleri çözmek için resmî kurumlara gazi olan kardeşi Haşim ile birlikte giderdi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sülün osman Sirkeci dolandırıcılık Emniyet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
vakıflar ve belediye ne yapıyordu bu arada...hiç mi görmediler...
Doğru söylemişsiniz, büyük adammış...
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