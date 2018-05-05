Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

Hıdrellez gecesi Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.
Manisa'da her yıl olduğu gibi vatandaşlar Hıdırellez Günü Spil Dağı'nın eteklerindeki Hacet Dede Türbesi'ne akın ederek, çeşitli dileklerde bulundu.
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