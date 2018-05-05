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Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 22:21 | Son Güncelleme

Manisa'da her yıl olduğu gibi vatandaşlar Hıdırellez Günü Spil Dağı'nın eteklerindeki Hacet Dede Türbesi'ne akın ederek, çeşitli dileklerde bulundu. Bazı kişiler ev, iş, otomobil diledi, anneler ise çocukları için iyi bir eş diledi. Bir çocuğun dileği ise okuyanları duygulandırdı. Bir kağıda yazılan 'Fatma boşansın Can'la evlensin' dileği ise dikkatlerden kaçmadı.

Hıdrellez gecesi Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.

Manisa'da her yıl olduğu gibi vatandaşlar Hıdırellez Günü Spil Dağı'nın eteklerindeki Hacet Dede Türbesi'ne akın ederek, çeşitli dileklerde bulundu.

Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

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Hıdrellez Manisa Spil Dağı Hacet Dede Türbesi Hıdrellez dileği

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