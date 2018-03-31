Böyle iğrençlik görülmedi!

Ayıdn'ın Efeler ilçesinde, 10 yaşındaki kızı N.K.'ye cinsel istismarda bulunup eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada kızını kendilerini izlemeye zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan G.K. (33) tutuklandı. G.K'nin eşi M.K. ise serbest bırakıldı.

Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi'nde oturan G.K. ile M.K. çiftinin 3 çocuklarından en büyüğü olan ve 4'üncü sınıfa giden N.K'nin günlük tavırlarında tuhaflık sezen öğretmeni, N.K. ile diyaog kurdu. N.K, öğretmenine ailesinden cinsel şiddet gördüğünü, babası G.K'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve babasının annesi ile cinsel ilişkiye girerken kendisine izlettirdiğini anlattı. Bu durumun 1 buçuk yıl sürdüğünü ifade eden N.K'nin doktor raporunda da cinsel istismar bulgusuna rastlandı. Alınan savcılık ifadesinin ardından G.K. ve eşi M.K.gözaltına alındı.

'KOCAM ÇOCUKLARIMA ŞİDDET UYGULAR DİYE KORKTUM'

G.K. iddiaları reddederken cinsel ilişkiyi izlettiklerini kabul eden eşi M.K, "Kocam çocuklarıma şiddet uygular diye korktum, kimseye söyleyemedim" dedi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çiftten G.K. tutuklandı, eşi M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çiftin tüm çocukları yakınlarına teslim edildi. (DHA)