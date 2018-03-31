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Böyle iğrençlik görülmedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 12:31 | Son Güncelleme

Aydın'da 10 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan ve eşi ile cinsel ilişkiye girerken kızına zorla izleten adam tutuklandı.

Böyle iğrençlik görülmedi!

Ayıdn'ın Efeler ilçesinde, 10 yaşındaki kızı N.K.'ye cinsel istismarda bulunup eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada kızını kendilerini izlemeye zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan G.K. (33) tutuklandı. G.K'nin eşi M.K. ise serbest bırakıldı.

Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi'nde oturan G.K. ile M.K. çiftinin 3 çocuklarından en büyüğü olan ve 4'üncü sınıfa giden N.K'nin günlük tavırlarında tuhaflık sezen öğretmeni, N.K. ile diyaog kurdu. N.K, öğretmenine ailesinden cinsel şiddet gördüğünü, babası G.K'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve babasının annesi ile cinsel ilişkiye girerken kendisine izlettirdiğini anlattı. Bu durumun 1 buçuk yıl sürdüğünü ifade eden N.K'nin doktor raporunda da cinsel istismar bulgusuna rastlandı. Alınan savcılık ifadesinin ardından G.K. ve eşi M.K.gözaltına alındı.

'KOCAM ÇOCUKLARIMA ŞİDDET UYGULAR DİYE KORKTUM'

G.K. iddiaları reddederken cinsel ilişkiyi izlettiklerini kabul eden eşi M.K, "Kocam çocuklarıma şiddet uygular diye korktum, kimseye söyleyemedim" dedi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çiftten G.K. tutuklandı, eşi M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çiftin tüm çocukları yakınlarına teslim edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın baba efeler

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
şeytanın başı kemalistler,solcular,yan zümreleri, dekolte,mini etek için kıçınızı yırtın..! sizin zihniyetinizi..! ne oluyorsa bunların zihniyetinin topluma yansımasından, şimdi acaba izmir sahil ne durumda, duraklar, avmler, kamusal alanlar abuk sabuk hareket yapanlarla dolu,
senin kafa yapin belli bilader 7 yasinda ki cocukla evlenebilir diyen zumredensin sen yada dur su varya cemaat kurslarinda istismara ugrayip sesini cikartmayan zumredenmisin.
@aydnmurat YUH ÖKÜZ YUH...ULAN BADEMCİ MÜSLÜMAN ZİHNİYET SİZLERİN YAPTIKLARI NE ..16 YILDIR SİZLER GİBİ ZİHNİYET SAYESİNDE DEĞİLMİ..ÇOLUK ÇOÇUKLARIMIZ TEHLİKEDE BEYİNSİZ TAKIMI...MİNİ ETEK GİYENE TECAVÜZ VARDA KAPALIYA YOKMA APTAL BEYİNSİZ..TV LERE BAK NELER OLDUĞUNU HEPSİDE KAPALINE DİYORSN .....KEMALİSTLER KADAR KAFANA TAŞ DÜŞSÜN...HEM SEN HİÇ DUYDUNMU ATEİSTLERDE HİÇBDEMCİ VARMI???
@aydnmurat ulan embesil Kemalistler kadar başınıza taş düşsün ulan tuvalet fırçası tacizin tecavüzün en çok hangi ortamlarda yaşandığını bilmeyenmi var muhtemelen sende onlardansin hedef şaşırtmaya çalışıyorsun bu tür suçu işleyenlere idam gelse sizdende kurtulsak herşeyin altında cunku sen ve senin zihniyetin var.
@aydnmurat Akp türkiyesi böyle işte
@aydnmurat sen ne haysiyetsiz gereksiz vatana millete hayrı olmayan bi zatsın bak insan yada adam demiyorum zat
saf insan kemalistlere laf atana kadar imamhatierdi erkek çocuklara tecavüz ettiler yıllarca ve hala ediyorlar hepiniz pisliksiniz oğlum!!!
Hemen aklına Kemalistler geldiğine göre, bir KIÇ PROBLEMİN OLMUŞ MUHTEMELEN, ne iş ??? ;)
yurtlarda cocuklara tecavuz edenlerde kemalist degilmi dumbuk.
aydın murat her şeye at gözlüğü ile bakarsanız anlamazsınız tabi ATATÜRK olmasaydı(burada açıklamayacağım)ne olacaktı sen gayet iyi bilirsin,reisinizle birlikte 15 yıldır ülke yönetiyorsunuz sadece ensar vakfındaki olaya iyi bir ceza uygulansaydı böyle şeylerin önüne geçilmiş olurdu,ama zamanın bakanı ne dedi bir kereden birşey olmaz,bu kafa ile devam edin ATATÜRK e dil uzatmayın sakın.
simdi bunun ne alakasi var kemalisle onu anlamadim.kardesim kucukken demekki sana da bise izletmisler acini anlaya biliyorum.bunlara izin veren kemalist devlet deyil.o kus beynine sok bunu
gel bu çocuktan gelecek bekle
BÖYLE O... ÇOCUĞA YAŞAMA ŞANSI VERMİYECEKSİN. DİREK KAFASINA SIKACAKSIN. HÜKÜMET ÇOK SUÇLUDUR HALEN CAYDIRICI CEZALAR YOK MALESEF.
nasıl bi kafa yapınız var çocuğuna izletmek ne demek çöl tözları Yağdığına dua edelim yakında taş yapsrda şaşmam
Yazıklar olsun
kıyamet kop artık
kesin akp li dir
la aydnmurat laiklikle ne alaksi var bunun simdi ensar vakfinda 45 cocuga tecavüz edenler demi laikti burasi Türkiye seriat istiyorsan iran a dogru yol al
direk asacaksın bu tip herifleri mal bile yapmaz bunu
okurken kanım dondu..
adın aydın ama malesef beynin karanlık
kendi kanın evladın hiçmi utanma yok sizde anneninde sucu büyük neymiş korkmuş öl lan gerekirse evladın için..
Kimin ne olduğu önemli değil insan olmayan insana benzeyen bu yaratığı Allah rizasi için ASIN
şeytan bile bu kadar aşağılık.
Şimdi bahsi geçen mesele ülkemizin doğu illerinde cereyan etse zaten oranın halkı böyle felan diye zırvalamalar çıkacak ancak anlayın bu meselenin doğuyla batıyla kuzeyle güneyle müslümanı inanmayanıyla alakası yok tüm mesele insanın kendinde ve kötüler her yerde karşımıza çıkabiliyor.
yemin ediyorum ki okurken şok oldum biz hale geldik gercekten yazıklar olsun
bu çocukların derhal anneden alınıp devlet korumasına alınmalı bu nasıl annelik olanlara sesini çıkarmamış sessiz kalmış bu kadınınında ceza alması lazım ahlaksızlık diz boyu yazık bu çocuklara
valla arkadaslar allahın sabrı cok keske bir an önce kıyamet kopsa da bu tip şeyleri duymayız her gecen gün o günden daha beter bi hale geliyoruz cünkü dünya aynı dünya ama insan olarak aynı değiliz gün gectikçe değişiyoruz ama ben buna inanıyorum dünya da ne kadar kötü insan varsa bi o o kadar da iyi insan var.şükürler olsun sana Allahım
Anne de demiş ya çocuklarıma zarar vermesinden korktum daha ne kadar zarar verebilirler acaba o adamı öldürürdüm yine de çocuğuma onu yaşarmazdım yazık
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