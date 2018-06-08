"Böyle siyasetçilerin elinde Avrupa oyuncak oldu"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya hükümetinin 7 camiyi kapatma kararına ilişkin, "Bu işte bazı ülkelerin ve siyasetçilerin ırkçılıkta ve İslam düşmanlığında nereye geldiğinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi önünde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, 24 Haziran'a Kemer'in hazır olduğunu, 2019'daki yerel seçimlerde de Kemer'in AK belediyecilikle buluşması gerektiğini belirtti. Dünyada son yıllarda gerçekleştirilen 10 mega projenin 6'sını Türkiye'nin gerçekleştirdiğine işaret eden Çavuşoğlu, daha büyük projeleri hayata geçirmek için yeniden yetki istediklerini vurguladı. Türkiye tarihin en kritik seçimi olduğunu belirten Çavuşoğlu, 16 senedir Türkiye'yi kalkındırırken Antalya ve Kemer'i ihmal etmediklerini, Kemer'in hastane, hükümet binası gibi sorunlarını çözdüklerini ve çözmeye devam edeceklerini kaydetti. Kemer bölgesine golf sahası kazandırma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Kış aylarında turistler gelmesi için bunları yapıyoruz. Tarıma desteğimiz artarak devam edecek. Tarım ihracatının önündeki engelleri kaldırdık, kaldırıyoruz. Rusya ile ilgili domates kısıtlaması vardı, onu da kaldırdık. Tarım Türkiye'nin de dünyanın da geleceğidir. Milli gelirimizde tarımdan elde ettiğimiz gelirin oranı artacak." diye konuştu.

Antalya'da, Bakanlar Kurulu kararı ile 6 ilçeye doğalgaz getireceklerini ve bu ilçelerden birinin Kemer olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Antalya ve Kemer'e yapılan hizmetlerin tamamının ardında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. Türkiye'nin mimarı olduğu gibi Antalyamızın da mimarı. Antalya'ya çok önem veriyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Antalya da bizi destekliyor, sağ olsun." değerlendirmesini yaptı. Darbeleri yendiklerin, tüm engelleri aştıklarını, terörle mücadelenin en iyisin içeride ve dışarıda verdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Ülkenin huzuru, bölgenin huzuru için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Suriye'deki sorunun çözümü için de biz çalışıyoruz. 24 Haziran'dan sonra çok farklı bir Türkiye olacak. Hükümet güçlü olacak, hızlı kararlar alınacak, hızlı uygulanacak. Bakanlık sayısını, bürokrasiyi minimuma indiriyoruz. Meclis de çok güçlü olacak. Bundan sonra yasa tasarılarını sadece milletvekilleri hazırlayacak. Hükümeti de denetleyecek. Kurumlar güçlü olacak birbirini denetleyecek. FETÖ'nün bozduğu, darmadağın ettiği yargımızı toparlıyoruz. Sadece adalet sarayları yapmak yetmez, adaleti tarafsız, bağımsız yapmak ve daha da güçlendirmemiz lazım. Güçler ayrılığı ve güçler arasındaki dengeler. Tüm kurumlarımız güçlü olacak. O yüzden seçim çok önemli."

Her türlü tehditi bertaraf etmek için çalıştıklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Sahada da masada da güçlüyüz. Artık sahada kazandığımızı masada kaybetmiyoruz. Çünkü diplomasinin gereğini de yapıyoruz, müzakereyi de yapıyoruz. Uzlaşıysa ona da varız. Dostluksa bizden daha iyi, güvenilir bir dost bulunmaz. Ama kimse bizi karşısına almasın. Artık eskisi gibi boyun eğen 'Siz ne derseniz o olur, tabii tabii efendim tabii' diyen bir ülke yok. Artık bu millet uyandı. Türkiye'nin güveni geri geldi. " dedi. Avrupa'da kendisinden olmayan herkese nefret oluşmaya başladığına işaret eden Çavuşoğlu, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: "Göçmene nefret, Museviye nefret ve İslam düşmanlığı var. İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı, ikisi birleşti. Bu ikisinin birleşmesinden dolayı Erdoğan hedef oldu. Avusturya eski Dışişleri Bakanı yeni Başbakan Sebastian '7 camiyi kapatacağım, imamları sınır dışı edeceğim' diyor. Zaten bu şahsın ırkçı olduğunu biz biliyoruz. Dışişleri bakanlığında da kendisini yakından tanıdık ama ırkçı bir siyasetçi olduktan sonra kendisiyle aramıza mesafe de koyduk. Şimdi ise 'camileri kapatacağım' diyor, sudan bahanelerle. Bu işte bazı ülkelerin ve siyasetçilerin ırkçılıkta ve İslam düşmanlığında nereye geldiğinin göstergesidir. Oysa bu şahsiyet aşırı sağ partiden gelen bir şahsiyet değil. Merkez sağ partisinden geliyor. Ben sizlere 'merkez sağdaki siyasetçiler de artık bu tarafa doğru kaymaya başladı' diye söylüyorum. Ben kendisine Dışişleri Bakanı iken sordum. 'Sebastian senin ülkende radikalleşen terör örgütlerin katılan bir tane Türk var mı?'' diye. 'Yok' dedi. Bu neden biliyor musun? 'Diyanet İşleri Başkanlığımız yani ATİB ve Türk imamlarının iş birliğinden dolayı. Bizim eğitim sistemimiz radikalleşme ve terörizme karşı çünkü. İslam barış demektir.' dedim. 'Çok doğru söylüyorsun, bir tane Türk yok. Çalışmaya devam edeceğiz' dedi. Şimdi vakıf kuruluyor orada. Bu vakıfla beraber imamlarımız orada görev yapmaya devam edecek. Bunu arz ediyoruz."

Bazı ülkelerde sağ duyulu siyasetçilerin de bulunduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneiss son derece sağ duyulu ve inançlara saygı duyan bir arkadaşımız. Göreve başlar başlamaz beni aradı ve 'Mevlüt ben Türk düşmanı değilim, İslam düşmanı da değilim. Ben derslerimde İslam medeniyetini anlattım. Osmanlı medeniyetinin dünya medeniyetine katkılarını anlattım. Türkiye ile ilişkilerimi düzeltmek istiyorum' dedi. İstanbul'a davet ettim. Böyle siyasetçiler lazım Avrupa'ya. Irkçı, kafatasçı, İslam düşmanı siyasetçiler yarın Avrupa'yı başka uçurumlara götürecekler. Bugün hedef Müslümanlar. Dün Yahudiler idi. Kanunlar katı olduğu için Yahudi düşmanlıklarını açığa vurmuyorlar. Cezası var. Peki Müslümanlar'a herkes rahatça saldırabiliyor. Yarın başka hedefler bulur. Eskiden olduğu gibi protestan, katolik çatışması başlar. Etnik çatışmalar başlar. Biraz önce söylediğim zihniyetin hayali, rüyası da Avusturya Macaristan imparatorluğunu kurmak. Avrupa Birliği içinde de herkes kendisiyle dalga geçiyor. Avrupa nerelere, kimlere düştü görüyorsunuz. Böyle siyasetçilerin elinde Avrupa oyuncak oldu. Avrupa'da maalesef liderlik eksikliği de var. O yüzden inşallah tüm bu haksızlıklara karşı biz de dik duruş sergileyeceğiz ve yurt dışındaki vatandaşların da ümmetin de hakkını biz savunacağız."