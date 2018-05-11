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Böyle vahşet görülmedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 15:21 | Son Güncelleme

Denizli'de, ayakları ve kuyruğu iple bağlanıp, boğularak öldürüldükten sonra tecavüz edilen sokak köpeği esnaf tarafından bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve bölge sakinlerince tanınan madde bağımlısının yakalanması için polis çalışma başlattı.

Böyle vahşet görülmedi!

Kaleiçi eski pazaryerinde, sabah iş yerini açan esnaf, sokak merdivenleri altında ayakları ve kuyruğu iple bağlı, telef olmuş sokak köpeğini görünce polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, köpeğin yanında erkek iç çamaşırı olduğunu fark etti. Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'nden veteriner çağrıldı. Veteriner, ayaklarındaki ve kuyruğundaki ipleri çözüp, köpeği kliniğe götürdü. Yapılan incelemede, köpeğin ayakları bağlandıktan sonra boğularak, öldürüldüğü ve tecavüz edildiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İş yerinin kamera kayıtlarında, bölge sakinlerince tanınan ve madde bağımlısı olduğu bilinen 20'li yaşlardaki kişi, köpeği götürürken görüldü. Ayrıca bu kişinin yaklaşık 40 dakika sonra da olay yerinden ayrılırken, pantolonunun kemerini düzelttiği kameraya yansıdı. Olay, bölgede infial oluştururken, polis ekiplerince madde bağımlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay yerinde bulunanlar ise tepkilerini dile getirerek, sokak köpeğinin bölgede hep dolaştığını ve hayvanı beslediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli hayvan istismar köpek şiddet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ayakları ve kuyruğu iple bağlanıp, boğularak öldürüldükten sonra tecavüz edilen sokak köpeği esnaf tarafından bulundu BU NEDİR YA
İğrenç insanlık dışı kapatın bu kişiyi başka kimseye zarar veremesin. Bu uyuşturucu denen illeti icat eden satıp onca kişiyi zehirleyen rahat yüzü görmesin. Olan hep masum canlara yazık günah yaaa
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