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Boyner iyilik hareketini büyütüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 14:41 | Son Güncelleme

Boyner iyilik hareketini büyütüyor

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup’un sosyal girişimcilere destek sağlamak amacıyla kurduğu “Buluşum” platformu, toplumsal fayda odaklı projeler ile hayatları değiştirmeye devam ediyor.

Boyner açıklamasına göre, Platformda destek almak üzere seçilen yeni proje begoodto.me, iyiliğin paylaştıkça çoğaldığına inanan, iyilikleri, iyi davranışları, pozitif hareketleri yaymak, farkındalık yaratarak çoğaltmak amacıyla hayata geçirilen bir uygulama. Dünyada benzeri olmayan bir uygulama olan begoodto.me, sene sonuna kadar 50 bin kullanıcıya ulaşmayı ve iyi hikayeleri çoğaltmayı hedefliyor.

Ios ve Android mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilen begoodto.me uygulaması, #içimdeiyilikvar diyerek yola çıkan Esin İmer Haşlaman, Selen Ataç ve Erkin Deveci tarafından geliştirildi.

“İyiliğin Modası Geçmez” mottosu ile Türkiye’nin mağazacılıkta en büyük iyilik hareketine “İyiliğe Dönüştür” ve “Askıda İyilik” projeleri ile imza atan Boyner Büyük Mağazacılık da begoodto.me’nin daha geniş kitlelere yayılması amacıyla ihtiyacı olan desteği sağlayarak bu projenin bir parçası oldu.

"begoodto.me" uygulaması aracılığıyla kullanıcılar, yaptıkları veya görüp duydukları iyi hikayeleri fotoğraf, video ve yazı ile istedikleri formatta paylaşabiliyor. Uygulamada paylaşılan iyi hikayeler beğeni aldıkça ve yeniden paylaşıldıkça “iyipuanlar” kazanılıyor.

İyi hikayeleri paylaşarak bu tür iyiliklerin çoğaltılmasıyla ilgili farkındalık yaratan kullanıcılar, aynı zamanda biriken “iyipuanları”nı uygulama içinde yer alan projelere aktararak bir sosyal sorumluluğa destek olabiliyor.

Örneğin; hayatında hiç sinemaya gitmemiş yüzlerce çocuğun ilk defa sinema ile tanışmasının bir parçası olabiliyor, sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarının karşılanmasına veya evsizlerin yeni giysilere kavuşmasına katkı sağlayabiliyorlar.

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