Boyner, lüks kozmetiği ulaşılabilir kılıyor

İSTANBUL (AA) - Boyner, kozmetik kategorisinde yaptığı hamlelerle yükselen kişisel bakım trendine Türkiye’de öncülük yapıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner, ünlü markaların birbirinden kaliteli kozmetik ürünlerini başka hiçbir yerde olmayan avantajlı fiyatlarla sunuyor. 37 ildeki 118 mağazası ve boyner.com.tr ile ülke çapında müşteriye ulaşabilen perakende markası olarak dikkati çeken Boyner, sektördeki bu gücünü müşterilerine fayda sağlamak ve lüks kozmetiği ulaşılabilir kılmak için kullanıyor.

Boyner kozmetik kategorisinde, Chanel’den Dior’a, Estee Lauder’den Lancome’a, Shiseido’dan La Mer’e dünyaca ünlü birçok selektif markanın parfüm, cilt bakımı, makyaj, saç ve vücut bakım ürünleri bir arada sunuluyor.

Çok zengin bir marka ve ürün seçkisi bulunan Boyner’de 120’den fazla marka, 10 binden fazla ürün müşterilerle buluşuyor. 2017 yılında toplam 120 milyon müşteri ağırlayan Boyner’in aynı dönemde kozmetikte kazandığı yeni müşteri oranı yüzde 49 oldu.

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- "Parfümde, açık ara sektör lideriyiz"