Boyner'de 'İyiliğin Modası Geçmez'

İSTANBUL, (DHA)- BOYNER, 2015 yılından bu yana sürdürdüğü ‘İyiliğe Dönüştür’ ve 2016 yılında başlatılan ‘Askıda İyilik’ sosyal sorumluluk projeleriyle ihtiyaç sahibi bireyler için değer yaratmaya devam ediyor. Sosyal sorumluluk projeleri 'İyiliğin Modası Geçmez' çatısı altında sürdürülüyor. Ramazan Bayramı öncesi iyiliği paylaşmak isteyenler de Boyner’in toplumsal fayda sağlayan bu projelerinden biri ile ihtiyaç sahiplerine kolayca ve bütçelerini zorlamadan destek olabiliyor.

Türkiye'nin 37 şehrindeki 119 mağazasında yılda yaklaşık 120 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Boyner, sosyal sorumluluk kampanyaları gerçekleştiriyor. Toplumsal değer yaratmayı amaçlayan Boyner, paydaşlarını, çalışanlarını ve müşterilerini de bu sürece dahil ederek iyilik hareketini büyütüyor.

Boyner, ‘İyiliğe Dönüştür’ ve ‘Askıda İyilik’ sosyal sorumluluk projelerini ‘İyiliğin Modası Geçmez’ çatısı altında yürütüyor. İki kampanyanın kolektif değeri ile büyüyen ‘İyiliğin Modası Geçmez’ çalışması, Türkiye’nin mağazacılıkta en büyük iyilik hareketi olarak dikkat çekiyor.