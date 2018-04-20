Boyner'den halka arz açıklaması

İSTANBUL (AA) - Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş., şirket yönetim kurulunun Beymen Mağazacılık AŞ.'nin sermayesinin yüzde 43,0'üne kadarlık kısmına karşılık gelen, toplam 67 milyon 176 bin 750 TL nominal değerdeki 67 milyon 176 bin 750 paya kadarlık kısmının, mevcut payların halka arzı yoluyla halka arz edilmesinin uygun görülmesine karar verdiğini bildirdi.
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şirketimizin 5 Mart 2018 tarihli yönetim kurulu kararının ilgili maddelerinin iptaline ve Beymen Mağazacılık AŞ'nin sermayesinin yüzde 43,0'üne kadarlık kısmına karşılık gelen, toplam 67 milyon 176 bin 750 TL nominal değerdeki 67.176.750 paya kadarlık kısmının, mevcut payların halka arzı yoluyla halka arz edilmesinin uygun görülmesine, portföyümüzde bulunan Beymen paylarının halka arzında, toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde, Beymen sermayesinin yüzde 6,0'sına kadarlık kısmına karşılık gelen, toplam 9 milyon 373 bin 500 TL nominal değerdeki 9 milyon 373 bin 500 paya kadarlık kısmının, kısmen veya tamamen, ek satış kapsamında satışa sunulabilmesine,
karar vermiştir."
Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!
Erdoğan'dan son dakika açıklaması
CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum