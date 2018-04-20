Boyner'den halka arz açıklaması

İSTANBUL (AA) - Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş., şirket yönetim kurulunun Beymen Mağazacılık AŞ.'nin sermayesinin yüzde 43,0'üne kadarlık kısmına karşılık gelen, toplam 67 milyon 176 bin 750 TL nominal değerdeki 67 milyon 176 bin 750 paya kadarlık kısmının, mevcut payların halka arzı yoluyla halka arz edilmesinin uygun görülmesine karar verdiğini bildirdi.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şirketimizin 5 Mart 2018 tarihli yönetim kurulu kararının ilgili maddelerinin iptaline ve Beymen Mağazacılık AŞ'nin sermayesinin yüzde 43,0'üne kadarlık kısmına karşılık gelen, toplam 67 milyon 176 bin 750 TL nominal değerdeki 67.176.750 paya kadarlık kısmının, mevcut payların halka arzı yoluyla halka arz edilmesinin uygun görülmesine, portföyümüzde bulunan Beymen paylarının halka arzında, toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde, Beymen sermayesinin yüzde 6,0'sına kadarlık kısmına karşılık gelen, toplam 9 milyon 373 bin 500 TL nominal değerdeki 9 milyon 373 bin 500 paya kadarlık kısmının, kısmen veya tamamen, ek satış kapsamında satışa sunulabilmesine,

karar vermiştir."