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Boynuna astığı patates soğanla oy kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 16:38 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, Ege Mahallesi Sakarya İlkokulu'nda bir vatandaş boynuna soğan ve patates asarak oy kullandı.

Boynuna astığı patates soğanla oy kullandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, Ege Mahallesi Sakarya İlkokulu'nda bir vatandaş boynuna soğan ve patates asarak oy kullandı.
Patatesin kilogram fiyatının 6 liraya, soğanın ise 7 liraya çıkması son günlerde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Konak'ta Ege Mahallesi Sakarya İlkokulu'nda bir vatandaş, boynuna soğan ve patates asarak oy kullandı. Adını vermek istemeyen vatandaş, "Satın almak kolay olmadı. Yemeye kıyamıyorum, boynuma astım" dedi.

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