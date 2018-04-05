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Bozayılar yiyecek arayışında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:00 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarında barınan bozayı ve 2 yavrusunun yiyecek arayışı kamaralarca görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda barınan ve havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusunun yiyecek bulma çabası, kameralarca kayıt altına alındı.

Sarıçam ormanları ile birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan ve dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Sarıkamış'ta baharın gelmesiyle doğa canlanmaya başladı.

Havaların ısınması ve karların erimesiyle ormanlardaki inlerinden çıkan bozayılar da doğada yiyecek arayışına geçti.

Ormanlık alandan ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkisinde yer alan şehir çöplüğü yakınına yiyecek bulmak için gelen bir anne bozayı ile iki yavrusu ise kameralarca görüntülendi.

Özellikle çöplük ve çevrede yiyecek arayan yavru ayılar sevimli tavırlarıyla ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
bozayı Sarıkamış

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