HABER

Bozayılar yiyecek bulmak için ilçe çöplüğüne indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

Bozayılar yiyecek bulmak için ilçe çöplüğüne indi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir süre önce kış uykusundan uyanan bozayılar, özellikle akşamları ilçe çöplüğüne iniyor.

Dünyanın göç edebilen tek bozayıların yaşadığı, sarıçamlarla kaplı Sarıkamış ormanlarında barınan bozayılar, bir süre önce kış uykusundan uyandı.

Yavrularıyla doğaya çıkıp yiyecek arayan bozayılar, Sarıkamış ilçesindeki çöplüğe de inerek yiyecek arıyor.

Özellikle havanın karardığı akşam saatlerinde ormanlık alandan çöplüğüne gelen bozayılar, buradaki artık yiyeceklerle beslenip ormana dönüyor.

İlçede bazı vatandaşlar, ayıları görebilmek için çöplük yakınına gelip bozayıların yiyecek aramasını ilgiyle izliyor.

Vatandaşlardan Cengiz Temel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bozayıları izlemek için bölgeye geldiklerini ifade ederek, "Geçen yıl çöplüğe çok ayı geliyordu ama bu sene fazla ayı yok. 5-6 ayrı noktaya gelen ayılar oralarda görülebiliyor." diye konuştu.

Vekillere 'oda' YasağıVekillere 'oda' Yasağı
İYİ Parti'de ittifak muamması!İYİ Parti'de ittifak muamması!
Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyeceklerSon dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bozayı Kars

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon geliyor

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon geliyor

Yatsı namazı vakti kaçta? Yatsı namazı nasıl kılınır? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Yatsı namazı vakti kaçta? Yatsı namazı nasıl kılınır? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Cinayeti koyunun kesik kulağından çözdüler

Cinayeti koyunun kesik kulağından çözdüler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

İsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafı: Duraklama dönemine girdik!

İsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafı: Duraklama dönemine girdik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.