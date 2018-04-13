Bozayılar yiyecek bulmak için ilçe çöplüğüne indi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir süre önce kış uykusundan uyanan bozayılar, özellikle akşamları ilçe çöplüğüne iniyor.
Dünyanın göç edebilen tek bozayıların yaşadığı, sarıçamlarla kaplı Sarıkamış ormanlarında barınan bozayılar, bir süre önce kış uykusundan uyandı.
Yavrularıyla doğaya çıkıp yiyecek arayan bozayılar, Sarıkamış ilçesindeki çöplüğe de inerek yiyecek arıyor.
Özellikle havanın karardığı akşam saatlerinde ormanlık alandan çöplüğüne gelen bozayılar, buradaki artık yiyeceklerle beslenip ormana dönüyor.
İlçede bazı vatandaşlar, ayıları görebilmek için çöplük yakınına gelip bozayıların yiyecek aramasını ilgiyle izliyor.
Vatandaşlardan Cengiz Temel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bozayıları izlemek için bölgeye geldiklerini ifade ederek, "Geçen yıl çöplüğe çok ayı geliyordu ama bu sene fazla ayı yok. 5-6 ayrı noktaya gelen ayılar oralarda görülebiliyor." diye konuştu.
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