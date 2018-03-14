Bozbey: “Türkiye’de kent planlaması sağlıklı yapılmıyor”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden öğrencilerle buluşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye’de kent planlamasının sağlıklı bir şekilde yapılamadığını söyledi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (MSGSÜ) Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü 1. sınıf öğrencileri, Nilüfer’de atölye çalışması yürütüyor. Öğrenciler, dönem boyunca Nilüfer’in 2 bin yıllık tarihe sahip Gümüştepe Mahallesi’nde (Misi) demografik, sosyal, ekonomik ve tarihsel analizler yaparak, planlama teknikleri öğrenecek ve proje geliştirecek. Teknik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı da bulacak olan öğrenciler, MSGSÜ Kentsel Tasarım Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Gülşen Özaydın, Yrd. Doç. Dr. Müge Özkan Özbek ile Araştırma Görevlisi Ahmet Can Alpan ile birlikte Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret ederek, Başkan Mustafa Bozbey ile bir araya geldi. Ziyarette, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan da yer aldı.

Nilüfer ‘Barış Meclisi’ndeki buluşmada Başkan Mustafa Bozbey, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Misi’nin 2 bin yıllık tarihe şahitlik eden bir alan olduğunu ifade eden Mustafa Bozbey, “Nilüfer Belediyesi olarak uzun yıllardır orada sağlıklaştırma çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Türkiye’de kent planlamasının sağlıklı bir şekilde yürümediğini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, kentler planlanırken parçacı planlama yapıldığını ifade etti. Bu çalışmanın doğru olmadığını kaydeden Başkan Bozbey şöyle konuştu:

“Kentler, bu yüzden bu hale geldi. Bunu yaptığımız taktirde kentleri geleceğe taşıyabiliriz. Şehir planlamasının, planlama ilkeleriyle sürdürülebilir ölçekte devam ettiği sürece, kentler yaşanabilir hale gelir diye düşünüyorum. Burada yapacağınız çalışma, bize önemli fikirler de oluşturacaktır”.

Başkan Mustafa Bozbey, planlama konusunda Nilüfer Belediyesi’nin tek başına karar verici olmamasının sıkıntısını yaşadıklarını da dile getirdi.

Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nden Deniz Boran da, öğrencilere Nilüfer’deki planlama pratikleri, yapılan imar planı çalışmaları ile Misi’deki gelişim süreçlerini anlatan sunum yaptı.

Yapılacak çalışmalar hakkında Başkan Mustafa Bozbey’e bilgi veren Prof. Dr. Gülşen Özaydın da, Misi’nin ilginç bir alan olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Özaydın, Misi’nin hem tarihin izlerini taşıdığını hem de bölgede topografyanın oluşturduğu ilginç bir yerleşme olduğunu belirtti. Çalışmanın sonuçlarını kitap haline dönüştüreceklerini belirten Prof. Dr. Gülşen Özaydın, aynı zamanda bir sergi açmak istediklerini ifade etti.