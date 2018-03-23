Bozbey’den Büyükşehir’e plan değişikliği tepkisi

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Başkan Burada’ projesi kapsamında makamını bu hafta 19 Mayıs Mahallesi’ne taşıdı.

Gün boyu vatandaşlarla görüşen Bozbey, Muhtar Hasan Başlı ile de mahallenin meseleleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. 19 Mayıs Mahallesi’nin sürekli gelişen bölge olduğuna dikkati çeken Hasan Başlı, ulaşım, asfalt, pazar yeri ve otopark sıkıntılarını dile getirdi. Bölgenin en büyük sıkıntısının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan plan değişikliğiyle özel okul ve benzeri ticari işletmelerin çoğalması olduğunu ifade eden Başlı, “Mahalle sakinleri burada yüksek miktarda para ödeyerek konut satın alıyor. Huzurlu bir bölge olduğu için burayı tercih ediyor. Ancak konut imarlı alanların Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan plan değişikliğiyle ticari imar verilmesiyle sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu konuda mahalle halkı isyan ediyor. Konuyu Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne defalarca ilettik ama sonuç alamadık. Bu anlayıştan artık vazgeçilmeli” dedi.

Başkan Mustafa Bozbey ise, “Burası son yıllarda en fazla gelişen mahallemiz. Burada çok fazla özel okul ve benzeri ticari merkez var. Uzun zamandır Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne itiraz ettik. Özellikle hem önceki belediye başkanını, hem de Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Meclisi üyelerini sürekli bu konuda uyardık. Ancak buradaki yanlıştan dönmediler. Burayı hem trafik hem de gürültü meselesiyle karşı karşıya bıraktılar. Kamuoyunun bunu bilmesi gerekiyor. Son zamanlara konuttan ticarete değiştirilen yerlerle ilgili de kurnazlık yapanlara karşı dava açacağız. Plan değişikliğini halen daha özel okul yapmak amaçlı getiriyorlar. Büyükşehir Belediye Meclisi de itirazlara rağmen bu değişiklikleri geçiriyor. Biz kurum olarak bunlara karşıyız. Burası bir yaşama alanıdır. İnsanların huzur ve güvenle yaşamak istedikleri alandır. Bu bölgeye sahip çıkmak zorundayız. Herkes şikayetçi bu durumdan. Bu sorunun Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ortaya çıkarıldığını, mahalleli ve bütün Bursa halkının bilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Bozbey gün boyu bölge halkının derdini dinleyerek çözüm için ilgili birimlere talimat verdi.