Bozbey’den Dumlupınar’a sosyal tesis sözü

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2015 yılında başlattığı ‘Başkan Burada’ projesiyle her hafta cuma günü Nilüfer’in bir mahallesine giderek, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bozbey son olarak Dumlupınar Mahallesi’ne giderek hem vatandaşların şikayet, talep ve önerilerini dinledi hem de sorunları yerinde inceledi. Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Reşat Aktaş’la da bir araya gelen Başkan Bozbey, gelen talepleri değerlendirdi. Mahalledeki yoğun nüfus artışıyla birlikte öncelikli taleplerin yol ve altyapı olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Biz de burada yol ve tretuvar çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bununla birlikte park projelerimiz de hızla devam ediyor. Bu yıl içinde iki parkı, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Üniversite öğrencilerinin büyük kısmının Görükle ve Dumlupınar mahallelerinde yaşadığını ifade eden Başkan Bozbey, gençlere yönelik yeni bir sosyal tesisi de yakın zaman içinde faaliyete geçireceklerini söyledi. Başkan Bozbey, “Bölgeyi, üniversite öğrencilerinin kaldığı alan olarak değerlendiriyoruz. Onun için bu bölgede sosyal ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak, yakın zaman içinde Görükle Spor Parkı yanında bulunan alanda yeni bir sosyal tesisi de faaliyete geçirmiş olacağız. Gençlerimizin, uygun olmayan ortamlarda ders çalıştıklarını görüyoruz. Yapacağımız sosyal tesiste gençlerimiz bir araya gelerek hem derslerine sağlıklı ortamda çalışabilecek hem de toplantılarını, sosyal aktivitelerini burada gerçekleştirebilecek. Gençler, burada ortaya koyacağı inovatif projelerle, bize örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Dumlupınar Mahallesi’nde yaptığımız çalışmalarla, vatandaşlarımızı gülümsetmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Reşat Aktaş da, Başkan Bozbey’e teşekkür etti.

Gün boyu çalışmalarını Dumlupınar Mahallesi’nde gerçekleştiren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisinden randevu talep eden vatandaşlarla da karavandaki makamında görüştü. Dumlupınar Mahallesi’nde yaşayan ve Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda birinci olan Aysun Melekdamar, Başkan Bozbey’i ziyaret ederek şampiyonluk heyecanını paylaştı. Uludağ Sportif GSK takımı ile Görükle Akşemsettin İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri de, Başkan Bozbey’i ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.