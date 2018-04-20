Bozbey’in makamı öğrencilerin oldu

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu öğrencilerini Halk Evi’ndeki makamında ağırladı.

Çocukların bayramını kutlayan Başkan Bozbey, makamını ortaokul öğrencilerinden Efe Bahri Biyke’ye devretti. Biyke, öğrenci arkadaşları ve öğretmenlerin taleplerini dinledi. Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Tanrıöver’i arayan Biyke, anaokuluna çocuk oyun grubu yapılması talimatı verdi.

Efe Bahri Biyke, geçtiğimiz günlerde okullarında yaşanan saldırıyla ilgili olarak da okullara güvenlik görevlisi verilmesi gerektiğini söyledi.

Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu’na vekâleten müdür olarak atanan Görükle Akşemsettin İlkokulu Müdürü Mehmet Emin Alan ve Okul Aile Birliği Başkanı’nın da yer aldığı ziyarette, Başkan Bozbey geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Okul Müdürü Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Bozbey, “Gerçekten böyle bir saldırıyı kabul etmek mümkün değil. Maalesef iki tane mesleğin itibarsızlaştırılmasına çalışılması bizi bu noktalara getirdi. Öğretmenlik ve hekimliğe inanılmaz saldırılar var. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan ve iyi bir insan olması konusunda bilgisini, birikimini onlarla paylaşan ve aktaran öğretmenlerimizdir. Öğretmenlik en çok saygı duyulması gereken mesleklerden bir tanesidir. Böyle bir menfur saldırıyı kabul etmek mümkün değil. Büyük geçmiş olsun diyorum” şeklinde konuştu.