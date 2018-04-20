HABER

Bozbey’in makamı öğrencilerin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu öğrencilerini Halk Evi’ndeki makamında ağırladı.Çocukların bayramını kutlayan Başkan Bozbey, makamını ortaokul öğrencilerinden Efe Bahri Biyke’ye devretti.

Bozbey’in makamı öğrencilerin oldu

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu öğrencilerini Halk Evi’ndeki makamında ağırladı.
Çocukların bayramını kutlayan Başkan Bozbey, makamını ortaokul öğrencilerinden Efe Bahri Biyke’ye devretti. Biyke, öğrenci arkadaşları ve öğretmenlerin taleplerini dinledi. Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Tanrıöver’i arayan Biyke, anaokuluna çocuk oyun grubu yapılması talimatı verdi.
Efe Bahri Biyke, geçtiğimiz günlerde okullarında yaşanan saldırıyla ilgili olarak da okullara güvenlik görevlisi verilmesi gerektiğini söyledi.
Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu’na vekâleten müdür olarak atanan Görükle Akşemsettin İlkokulu Müdürü Mehmet Emin Alan ve Okul Aile Birliği Başkanı’nın da yer aldığı ziyarette, Başkan Bozbey geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Okul Müdürü Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Bozbey, “Gerçekten böyle bir saldırıyı kabul etmek mümkün değil. Maalesef iki tane mesleğin itibarsızlaştırılmasına çalışılması bizi bu noktalara getirdi. Öğretmenlik ve hekimliğe inanılmaz saldırılar var. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan ve iyi bir insan olması konusunda bilgisini, birikimini onlarla paylaşan ve aktaran öğretmenlerimizdir. Öğretmenlik en çok saygı duyulması gereken mesleklerden bir tanesidir. Böyle bir menfur saldırıyı kabul etmek mümkün değil. Büyük geçmiş olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Bozbey’in makamı öğrencilerin oldu

Sonunda geliyor! iPhone SE 2 gerçek olmaya çok yakın!Sonunda geliyor! iPhone SE 2 gerçek olmaya çok yakın!
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdiAbdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi
Canlı yayın ölümle bitti!Canlı yayın ölümle bitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Iğdır'daki tüp patlamasında ölü sayısı 4'e yükseldi!

Iğdır'daki tüp patlamasında ölü sayısı 4'e yükseldi!

Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi

Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.