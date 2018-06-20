HABER

Bozcaada Belediyesi'nden dikkat çeken 24 Haziran paylaşımı: İnce bir fırtına bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 11:56 | Son Güncelleme

Bozcaada Belediyesi, 24 haziran seçimleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Belediyenin resmi Instagram hesabından paylaşılan görselde, 24 Haziran'da Bozcaada çevresinde 'İnce bir fırtına' beklendiği belirtilerek, adaya tatile geleceklere önce oy kullanma çağrısı yapıldı.

Bozcaada Belediyesi'nden dikkat çeken 24 Haziran paylaşımı: İnce bir fırtına bekleniyor

Bozcaada Belediyesi'nin 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Belediyenin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İnce Bir Fırtına Bekleniyor... 24 Haziran'da; Bozcaada çevresinde İnce'den bir fırtına beklenmektedir. Hava tahminleri 25 Haziran sabahının, motorları maviliklere sürecek kadar sakin ve huzurlu olacağını göstermektedir. Misafirlerimizin tatil planlarını bu doğrultuda planlamaları rica olunur. Peki, biz 24 Haziran'da ne yapacağız diye soranlara tavsiyemiz; Geleceğimiz, çocuklarımız ve ülkemiz için; oyunuzu mutlaka kullanın.."

bozcaada-belediyesi-ince-bir-firtina-bekleniyor

PARTNERAşıkların deniz keyfi!Aşıkların deniz keyfi!
Nevşehir'de mide bulandıran rezalet! Skandal istismarda ceza yağdıNevşehir'de mide bulandıran rezalet! Skandal istismarda ceza yağdı
Çam ormanlarına 40 bin terminatör böcek salındıÇam ormanlarına 40 bin terminatör böcek salındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bozcaada belediyesi 24 haziran seçimleri erken seçim 24 Haziran'da İnce bir fırtına bekleniyor

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sedat Peker'den 24 Haziran öncesi sert çıkış: MHP'nin yüzde 4 oy alacağı söylenmekte, milletimiz ak saçlı bilge lidere böyle yapmamalı

Sedat Peker'den 24 Haziran öncesi sert çıkış: MHP'nin yüzde 4 oy alacağı söylenmekte, milletimiz ak saçlı bilge lidere böyle yapmamalı

Nevşehir'de mide bulandıran rezalet! Skandal istismarda ceza yağdı

Nevşehir'de mide bulandıran rezalet! Skandal istismarda ceza yağdı

Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! 15 Temmuz gecesinden şok anlar

Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! 15 Temmuz gecesinden şok anlar

Gaziantep'te aile katliamı!

Gaziantep'te aile katliamı!

Kurban Bayramı ne zaman 2018? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı ne zaman 2018? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Eskişehir'de katliam gibi kaza! 5 ölü...

Eskişehir'de katliam gibi kaza! 5 ölü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.