Bozcaada Belediyesi'nden dikkat çeken 24 Haziran paylaşımı: İnce bir fırtına bekleniyor

Bozcaada Belediyesi'nin 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Belediyenin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"İnce Bir Fırtına Bekleniyor... 24 Haziran'da; Bozcaada çevresinde İnce'den bir fırtına beklenmektedir. Hava tahminleri 25 Haziran sabahının, motorları maviliklere sürecek kadar sakin ve huzurlu olacağını göstermektedir. Misafirlerimizin tatil planlarını bu doğrultuda planlamaları rica olunur. Peki, biz 24 Haziran'da ne yapacağız diye soranlara tavsiyemiz; Geleceğimiz, çocuklarımız ve ülkemiz için; oyunuzu mutlaka kullanın.."
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