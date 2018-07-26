Bozcaada'da Aya Paraskevi Günü ayini yapıldı

Burak GEZEN/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesindeki Ayazma Manastırı'nda, Aya Paraskevi Günü nedeniyle ayin yapıldı. Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi Despotu Eritron Kirillos'un yönettiği ayinde, Yunanistan’ın Atina kenti yakınlarındaki yangında hayatını kaybedenler için dua edildi. Bu yıl eğlenceler yapılmadı.

Her yıl 26 Temmuz'da, Ayazma Manastırı'nda toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal saydıkları Aya Paraskevi Günü dolayısıyla dini tören düzenledi. Halk arasında 'Ayazma Panayırı' olarak bilinen Ayazma mevkiindeki etkinliğe Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada'dan gelen Rum Ortodoks Cemaati üyeleri katıldı.

Tarihi manastırda, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla yapılan ayini Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi Despotu Eritron Kirillos yönetti. Törende, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis de hazır bulundu. Dualar edilip, ilahiler okunan ayinde, katılımcılar manastıra girerken mum yakıp dilekte bulundu. Törene, çok sayıda Rum Ortodoks Cemaati üyesi katıldı.