Bozcaada'da binlerce kişi maratona katıldı

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 8’incisi düzenlenen New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu binlerce sporseverin katılımı ile gerçekleştirildi. Maraton, Türkiye'nin dört bir yanından gelen amatör ve profesyonel sporcuların yarışına sahne oldu. Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz da Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına gençlerin projelerine destek için koştu. Bozcaada’nın eğlenceli ve bir o kadar da zorlu parkurunda gerçekleşen koşuda, Yarı Maraton 20K ve 10K olmak üzere iki parkur koşuldu. Toplu ısınma hareketleri ardından saat 11.00’de verilen start ile yarı maraton koşusu, 11.30’da verilen start ile de 10K koşusu başladı. Bozcaada Cumhuriyet Meydanı’ndan start alan koşu aynı meydanda sona erdi. 20 kilometre koşulan Yarı Maraton'un, erkekler kategorisinde genel klasman birincisi 1:12:50'lik derecesi ile Üzeyir Söylemez olurken, ikinci koşuyu Kefyalew Deja Buruse 1.14.52 sürede tamamladı. Üçüncülüğü ise 1.15.41 süre ile Hasan Turgut elde etti. Yarı Maraton kadınlar kategorisinde ise genel klasmanda 1.32.23'lük dereceyle Duygu Turgut Boyan birinciliği, 1.35.23'lük dereceyle Büşra Gelmez ikinciliği, 1.37.17'lik dereceyle Halime Karakoyun üçüncülüğü elde etti. Erkekler 10K koşusunda, Argachew Assefa 33.50'lik derecesiyle birinci, Yüksel Gültekin 34.59 derecesiyle ikinci, Kudret Arabacı da 35.23 ile üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Nursel Karataş 39.34'lük derecesiyle birinci, Dina Atak 40.03'lük derecesiyle ikinci, Benhür Öncel de 44.46 ile üçüncü oldu. 10K koşusunda 65 yaş üstünde birinciliği Makbule Karabıyık (78) elde etti. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri, Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından takdim etti. Öte yandan, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına gençlerin projelerine destek için koştu. Başkan Yılmaz, "Bu sene etkinliğe ben de koşarak destek vermek istedim. Gençlerin projelerine destek vermek ve yardımcı olmak adına ve onların projelerini bir nebze de olsa ekonomik açıdan rahatlatmak adına kendim koşarak bağış kampanyasına katıldım. Etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık 20 senedir hiç spor yapmıyorum. Bu koşuyu inanın bitirebileceğimi düşünmüyordum. Ama ben hayatta çıktığım hiçbir yoldan geri dönmedim. Lütfen gençlerimiz de dönmesin" dedi.