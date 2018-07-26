ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Ayazma Manastırı'nda bir araya gelen Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla dini tören düzenledi.

Halk arasında ''Ayazma Panayırı'' olarak bilinen etkinlik dolayısıyla, Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada'dan gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri, Ayazma mevkisinde buluştu. Her yıl 26 Temmuz'da Ayazma Manastırı'nda toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal Aya Paraskevi Günü dolayısıyla ayin gerçekleştirdi.

Tarihi manastırda, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla yapılan geleneksel etkinliği Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi Despotu Eritron Kirillos yönetti. Törende, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis de hazır bulundu.

Törene, çok sayıda Rum Ortodoks cemaati üyesi katıldı.

Bu yılki törende Yunanistan'ın Atina kentinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için dua edildi, panayırın eğlence bölümleri de programdan kaldırıldı.

- Ayazma Panayırı

Efsaneye göre, genç ve güzel bir kız olan Paraskevi, şimdi Göztepe diye bilinen yüksek tepedeki Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık oluyor. Paraskevi'nin babası durumu fark edince kızını Ayazma'da sıkı göz hapsine alıyor. Aşk ateşiyle yanan kız kimi zaman Göztepe'ye doğru bakar, derin derin iç geçirip rüzgarla sevgilisine mesaj göndermek ister. Ayyalus'taki genç de onun için yanıp tutuşur.

Onlar kavuşamıyor ancak Paraskevi aşk acısıyla ölünce onun büyük aşkının anısına dua edeceklere dilek pınarı yapılıyor.

