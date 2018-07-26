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Bozcaada'da ortadan kaybolan 'Lindy'yi bulamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:19 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’da yaşayan Duygu Çetinkaya’nın (31), Fransız Bulldog cinsi köpeği ‘Lindy’, 4 gün önce ortadan kayboldu. Çetinkaya, köpeğinin çalındığından ya da zehirlenmiş olabileceğinden endişe ediyor.

Bozcaada'da ortadan kaybolan 'Lindy'yi bulamıyor

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’da yaşayan Duygu Çetinkaya’nın (31), Fransız Bulldog cinsi köpeği ‘Lindy’, 4 gün önce ortadan kayboldu. Çetinkaya, köpeğinin çalındığından ya da zehirlenmiş olabileceğinden endişe ediyor.
Bozcaada'nın Poyraz Liman mevkiinde oturan Duygu Çetinkaya'nın 'Lindy' isimli Fransız Bulldog cinsi köpeği, 22 Temmuz Pazar günü, evinin bahçesindeyken kayboldu. Yılın 8 ayı adada yaşayan ve bir hediyelik eşya dükkanında çalışan Çetinkaya, tüm aramalara karşın köpeğini bulamayınca, polis ve jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine ekipler, arama çalışması başlattı.
Facebook hesabından köpeğinin kaybolduğunu duyuran Çetinkaya, 'Merhaba, bu sabah köpeğimiz 'Lindy', Tekirbahçe taraflarında kayboldu. Gören olursa bizimle iletişime geçsin lütfen' şeklinde bir mesaj paylaştı.
Facebook'taki Bozcaada Hayvan Dostları sayfasından da kayıp köpekle ilgili fotoğrafıyla birlikte bir ilan yayınlandı. 2,5 yaşındaki kahverengi lekeli beyaz köpeğin bulunması halinde sahibi Duygu Çetinkaya'ya bilgi verilmesi istendi.
Köpeğinin çalınmış veya zehirlenmiş olabileceğinden şüphelendiğini söyleyen Çetinkaya, "Burası bir ada. Aylardır buradayız. Heçbirşey olmadı, bir yere de gidemez. Ancak kaçırılmış veya zehirlenmiş olabilir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bozcaada'da ortadan kaybolan 'Lindy'yi bulamıyorBozcaada'da ortadan kaybolan 'Lindy'yi bulamıyorBozcaada'da ortadan kaybolan 'Lindy'yi bulamıyorBozcaada'da ortadan kaybolan 'Lindy'yi bulamıyor

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