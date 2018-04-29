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Bozcaada'daki sünnet düğününe Ata Demirer damgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 15:27 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Durmuş ve Özlem Durmuş çiftinin oğulları 7 yaşındaki Kurtuluş'un sünnet düğününe katılan komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Roman havası eşliğinde oynayıp, şarkılar söyleyerek, geceyi renklendirdi.

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Durmuş ve Özlem Durmuş çiftinin oğulları 7 yaşındaki Kurtuluş'un sünnet düğününe katılan komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Roman havası eşliğinde oynayıp, şarkılar söyleyerek, geceyi renklendirdi. CHP İlçe Başkanı Hüseyin Durmuş'un oğlu Kurtuluş Durmuş'un Ayazma Restaurant'taki sünnet düğününe, ada sakinlerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz ile Ata Demirer de katıldı. Kurtuluş Durmuş, sahneye taht üzerinde ve İzmir Marşı eşliğinde getirildi. Ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Henüz şöhrete kavuşmadığı yıllardan bu yana aile dostlukları devam eden Durmuş ailesinin sünnet düğününe annesi Ayten Kaçar ile birlikte katılan Ata Demirer, Roman havası eşliğindeki oyunlarıyla geceye damga vurdu. Davetlileri coşturan Bozcaada aşığı Ata Demirer, müzisyenler eşliğinde sanat müziği eserleri de seslendirdi. Demirer’in oynadığı sırada elindeki mavi tespih ise dikkat çekti. Bozcaada'da evi bulunan ve zamanının büyük bölümünü burada geçiren Ata Demirer, Kurtuluş Durmuş’u bir ara omuzlarına alarak, 'Eyvah Eyvah' filminde söylediği 'Bu fasulya 7,5 lira' isimli şarkı eşliğinde oynadı. KAHKAHAYA BOĞDU Ata Demirer, esprileriyle de davetlileri kahkahaya boğdu. Kadın sağdıç, gençlerden kınayı almaya gelip, ne istediklerini sorduğu sırada araya giren Ata Demirer, “Konu ne?” diye sordu. Gençler, kadın sağdıçtan istekte bulunmak yerine Ata Demirer’e, “Abi sen ne istiyorsun, söyle?” diye sordu. Ünlü oyuncu da “Geçen 40 yıldan bir şey anlamadık, bir daha yüklensin" diye cevap verince, kahkaha tufanı koptu. Sünnet düğününe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz da oğlunun bu mutlu gününde CHP İlçe Başkanı Hüseyin Durmuş ile birlikte sahneye çıkarak oynadı.

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