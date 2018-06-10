Bozcaada'nın bakir koylarına villa tehdidi

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada, yıllardır doğal güzellikleri ve bakir koylarıyla tatilcilerin gözdesi olmayı başarırken, son zamanlarda yapılaşma baskısıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle adanın güney sahillerindeki betonlaşma, doğal güzelliği tehdit etmeye başladı. Son olarak Akvaryum Koyu'nun sırtlarında yükselen 19 villa, vatandaşların tepkisini çekti. Doğal güzellikleriyle ve Türkiye'de köyü bulunmayan tek ilçe olma unvanıyla turizmde adını dünyaya duyuran Bozcaada, son yıllarda tartışmalı imar planları ve koylarının kiralanarak işletmeye açılma teşebbüsleri ile karşı karşıya kaldı. 2015'TE BAĞ EVİ YAPILMASI YASAKLANDI Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 20 Ağustos 2014 tarihinde Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hazırladı. Plana göre Bozcaada ve Gökçeada'nın yüzde 90'ının imara açılacağı iddia edildi. Ancak adalarda yaşayan vatandaşlar ve çevreciler, protesto yürüyüşleri ve imza kampanyalarıyla imar planına tepki gösterince, Bakanlık 2015’te planı revize etti. Bozcaada'da barınma amaçlı da olsa bağ evi yapılmasına yasak getirildi.

KOYLARIN İŞLETMEYE AÇILMASI İHALESİ GERİ ÇEKİLDİ 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca adadaki bakir bazı koylar, 'şezlong, şemsiye ve büfe' konularak işletme açılması veya kiralanması için ihaleye çıkıldı. Ancak, ada halkının tepkisi ve sosyal medyada başlatılan kampanyalar ses getirince, Bakanlık bu ihalelerden de vazgeçti. AKVARYUM KOYU’NA LÜKS VİLLALAR Son olarak, dünyaca ünlü Akvaryum Koyu'na bakan tepede, bir firma tarafından 19 villanın inşası için çalışma başlatıldı. Villaların inşası sürerken, yine son zamanlarda, bazı konutlar yapıldı. Ada'nın bakir bölgelerinde yükselen yapıların birçoğunun izninin önceki imar planlarına göre alındığı ve projelerinin onaylatıldığı, bu doğrultuda da belediye tarafından inşaat ruhsatı verildiği ifade edildi. Güney sahillerinde yükselen villalar ve konutlar bu yüzden mevcut imar planına takılmadan, kazanılmış hak olarak inşa ediliyor. Yapılaşmadan nasibini alan yerler arasında Sulubahçe ve Habbele bölgeleri de bulunuyor. BELEDİYE BAŞKANI: 2014’TEN ÖNCE ONAYLANMIŞ PROJELER

İnşaatı devam eden yapılara 26 Ekim 2015 tarihinde ruhsat veren Bozcaada Belediyesi'nin CHP’li Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz konuyla ilgili şunları söyledi: "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 20 Ağustos 2014'te açıklanmıştı. O tarihten itibaren adamızda tarım alanlarında barınma amaçlı yapı yapılamıyor. Burada özellikle güney sahillerindeki konutlar başta olmak üzere, şu anda devam eden tüm yapılar, 20 Ağustos 2014'ten önce onaylanmış, Anıtlar Kurulu'ndan geçmiş son projeler. Hatta bununla ilgili biz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne görüş de sormuştuk. Bize gelen cevap, bu projelerin geçerli olduğu yönündeydi. Bu nedenle ruhsat verildi. Artık bunlar son projeler ve bundan sonra devamının gelmeyeceğini düşünüyoruz.” Ada halkı ise, yapılaşmalar konusunda direnmediğini iddia ettiği Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz’a tepkili. ‘YAZIK ETMESİNLAR ADAMIZA’ Bozcaada Kent Konseyi Başkanı Öznur Evergen, ada halkı, belediye ve bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Ada’nın imara açılmaması için çok uğraş verdiklerini söyledi. Bozcaada'nın doğasıyla çok güzel bir yer olduğunu ifade eden Evergen, "Güney sahillerindeki bu yapılaşmanın akıbetini biz gerçekten sorgulamaktayız. Hiç kimse şu anda 80 metrekarelik bir ev bile yapılamazken, bölgede son zamanda 50'ye yakın villa tipi evlerin yapılmasını şaşkınlıkla ve tepkiyle izliyoruz. Bu Bozcaada'mıza yapılmamalı. Yazık etmesinler adamıza. Biz böyle seviyoruz ve burayı tercih edenler de, adanın doğal güzelliklerine ve bakir koylarına, temiz havasına geliyorlar" diye konuştu.