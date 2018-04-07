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Bozcaada'nın davetsiz misafiri 'Mercy God' isimli gemi için veda partisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 21:40 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesindeki Beylik Koyu’nda, 4 yıl önce fırtına nedeniyle karaya oturan soğan yüklü 'Mercy God' isimli geminin söküm çalışmalarına başlandı.

Burak GEZEN-Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesindeki Beylik Koyu’nda, 4 yıl önce fırtına nedeniyle karaya oturan soğan yüklü 'Mercy God' isimli geminin söküm çalışmalarına başlandı. Ada’nın simgesi haline gelen ve adeta bir turizm destinasyonuna dönüşen davetsiz misafir için düzenlenen veda partisine protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada açıklarında, 29 Aralık 2014 tarihinde evrağı eksik olduğu için bir süre demirli bekletilen 'Mercy God' adlı soğan yüklü gemi, lodos nedeniyle demir tarayınca sahile sürüklenerek, karaya oturdu. Gemide, mahsur kalan 5 personel Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İlk zamanlar Ada’ya gelenler misafirler tarafından endişeyle bakılan davetsiz misafir olan gemi, geride kalan 4 yıllık sürede Ada’nın simgesi haline geldi. Bozcaada’ya gelenler Beylik Koyu’nda karaya oturan gemiyi görmeye, önünde fotoğraf çektirmeye başladı. Birçok yerli ve yabancı turisti Beylik Koyu ile buluşturan 88 metre uzunluğunda ve 2 bin 250 grostonluk 'Mercy God' isimli geminin borçlarını ödeyen İzmir Aliağa’daki Efekan Gemi Söküm Şirketi, gemiyi hurda olarak satın alıp çalışmalara başladı. İlk olarak gemideki malzemeler işçiler tarafından toplanıp, bir kepçe yardımıyla sahile taşındı.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) ise, 4 yıldır Ada turizmine katkı sunan geminin, söküm çalışmalarından da turizme katkı sağlanması için Beylik Koyu'nda piknik düzenledi. Veda partisine, Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz, BOZTİD Başkanı Ülke Diler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dört yıllık sürede üzerine yazılar yazılan ve resimler çizilen gemi önünde son kez hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirdi. Müzikler çalındı, mangal yakılarak piknik yapıldı. Hatta doğum gününü, gemiye veda partisinde kutlayanlar bile oldu. Kaymakam Mustafa Akın, Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz, BOZTİD Başkanı Ülke Diler ve Efekan Gemi Söküm Şirketi sahibi Fırat Yurtdaş, hep birlikte oksijen kaynağı ile geminin kesim çalışmasını başlattı.

Karaya oturmuş olarak geride kalan 4 yıllık sürede Ada turizmine katkısı olan gemiyi kaldırma çalışmalarıyla ilgili konuşan Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz, "Romantik açıdan düşünürseniz burada gerçekten bir fotoğraf noktası, bir cazibe merkezi oluştu. Ama geminin bulunduğu yerde kendisinin parçalanması durumunda doğa için çok daha ciddi problemler ortaya çıkabileceğini biliyoruz. Bu nedenle geminin bir şirket tarafından söküm işinin yapılarak kaldırılması daha doğru olacak. Tabi bu süreçte bir çevre kirliliği sorunu yaşanmaması için çalışmaların takipçisi olacağı" dedi.

BOZTİD Başkanı Ülke Diler ise, Ada'da sivil inisiyatif ile birlikte davetsiz misafir gemiye veda partisi düzenleme kararı aldıklarını belirterek, "Gemi artık miadını doldurdu. Bir güle güle etkinliği yapalım, son kez görelim, pikniğimizi yapalım dedik. Onun için böyle bir organizasyon düzenledik. Bir taraftan üzgün, bir taraftan da sevinçliyiz. Geminin çevreye zararı dokunmaya başlamadan önce kaldırılması da iyi olur" diye konuştu.

İzmir Aliağa’daki Efekan Gemi Söküm Şirketi sahibi Fırat Yurtdaş, geminin tüm borçlarını ödediklerini ve hacizleri kaldırdıklarını belirterek, "Geminin büyük parçalar halinde kesilerek, sökümünü yapacağız. Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Liman Başkanlığı’ndan gerekli izinlerimizi aldık. Gemiden 800 ile 900 ton arasında demir çelik çıkmasını tahmin ediyoruz. Amacımız, 4 yıldır Ada’nın davetsiz misafiri olan gemiyi 1 aylık sürede sağlıklı şekilde, bulunduğu yerden kaldırmak. Çünkü çevreye zarar verme tehlikesi var. Bu gemi 4 yıldır bu şekilde karaya oturmuş bekliyordu. Artık son demlerini yaşıyor. Gemi Ada ile bütünleşmiş. Ada sakinleri gemiyi benimsemiş. Turizme de katkısı bulunmuş. Ama artık bulunduğu yerden kaldırılma zamanı gelmiş. Bugünkü veda partisinin ardından yarın geminin söküm çalışmalarına başlayacağız" dedi.

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