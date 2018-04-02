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Bozcaada'nın "davetsiz misafiri" sökülerek kaldırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 16:19 | Son Güncelleme

Çanakkale'de hukuki sorunları nedeniyle 4 yıl önce seferden men edilerek demirletildiği Bozcaada açıklarında fırtına yüzünden Beylik Koyu sahiline sürüklenen "Mercy God" adlı kuru yük gemisi, 7 Nisan'da düzenlenecek veda partisiyle sökülüp taşınacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, yaklaşık 4 yıl önce hukuki sorunları nedeniyle seferden men edilerek demirletildiği Bozcaada açıklarında fırtına yüzünden Beylik Koyu sahiline sürüklenen 88 metre uzunluğunda ve 2 bin 250 groston ağırlığındaki "Mercy God" adlı kuru yük gemisi bulunduğu bölgeden sökülerek kaldırılacak.

Alınan bilgiye göre, 29 Aralık 2014 tarihinde evrakı eksik olduğu için demirde bekletilirken lodos fırtınasında demirinin taraması nedeniyle Beylik Koyu'nda karaya oturan gemi için söküm yapılmasına karar verildi.

Geminin yerinde sökümünün yapılarak kaldırılması kararının ardından İzmir'den bölgeye gelecek ekipler 7 Nisan Cumartesi günü çalışma yapacak.

Adaya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören geminin sökümünün duyurulmasının ardından ise sosyal medya üzerinden bir araya gelen çok sayıda kişi gemi için veda partisi düzenlemeye karar verdi. Geminin söküm çalışmalarının başlayacağı 7 Nisan günü saat 15.00'te parti yapılacak.

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