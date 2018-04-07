Geminin söküm işlemini gerçekleştirecek olan Efekan Gemi Söküm ve Nakliye Şirketi'nin sahibi Fırat Yurtdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce tüm izinlerin tamamlandığını ve söküm kararının netleştiğini hatırlattı.

"Türkiye'de karaya oturmuş yarı batık ve batık olan 140'tan fazla gemi var. Bu gemilerin çoğu artık çevreye zarar verme aşamasında. Biz bir yıl önce olaya müdahil olduk. Geminin biraz sıkıntıları vardı. O sıkıntılarını giderdik. Geminin söküm ile ilgili gerekli işlemlerini, izinlerini her şeyini, devletimizden izinlerini aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Ulaştırma Bakanlığından, Çanakkale ve Bozcaada Liman Başkanlığından gerekli izinleri tamamlayarak bugün itibariyle gemiyi sökmeye başladık. Sökümün yaklaşık bir ay kadar olmasını tahmin ediyoruz. İnşallah kazasız, belasız sökmeyi düşünüyoruz 1 ay içerisinde. Çalışmalarımız 15 kişilik ekip ile gerçekleştirilecek. Gemiyi götürmek için 2 yol vardı. Biri deniz yolu biri kara yolu. Deniz yoluyla, gemi çok sığda olduğu için karada olduğu için götürmek mümkün değil. O yüzden doğal olarak kara yoluyla götüreceğiz."

Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz ise "adanın davetsiz misafiri" olarak nitelendirdikleri geminin koydaki ömrünü tamamladığını belirtti.

Beylik Koyu'nun Bozcaada'nın çok özel değerlerinden olduğuna işaret eden Yılmaz, "Bozcaada halkı olarak yaklaşık 4 senedir davetsiz bir misafiri ağırlıyoruz. Tabii birçok insan için burası cazibe noktası haline geldi. Bir fotoğraf çekim noktası haline geldi. Beylik Koyu daha tanınır hale geldi. Aslında doğal yaşantı için ilerleyen dönemlerde bunun çok ciddi sıkıntılar içeriyor olma ihtimali çok yüksek." dedi.

Yılmaz, artık bu geminin bulunduğu yerden kaldırılması gerektiğini ada halkının da bildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Çünkü yavaş yavaş gemide zaten hem yoğun kış şartlarından hem rüzgardan etkilenmeye başladı. İlerleyen süreçlerde bu doğal koyun bu bakir koyun çevresine aslında bir zarar vermemesi adına artık bu geminin buradan alınması gerekiyordu. Liman Başkanlığının girişimleriyle Ulaştırma Bakanlığı bir ihale kapsamında artık bu gemi yerinde sökülerek buradan bertaraf edilmesi kararını aldı. Yüklenici firmaya da biz de Bozcaada halkı olarak, Bozcaada yerel yönetimi olarak, halkın temsilcisi olarak burada hiçbir çevre problemine sebebiyet vermeyecek şekilde tüm tedbirlerin alınması kaydıyla bu geminin buradan sökülmesi konusunda hem fikir olduğumuzu söyledik."