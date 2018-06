Bozdağ, AA Editör Masası'na konuk oldu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bölgede her an her şey olabilir, daha önce de ifade ettik. Kandil'e operasyon dahil buna. Bundan sonraki süreçte hepsi mümkündür." dedi.

Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları Kandil'e uzandı, şimdi Sincar ve Mahmur da gündemde. Bağdat yönetimiyle operasyonlar konusunda mutabakat sağlandı mı, tehdit tamamen ortadan kalkacak mı?" soru üzerine Bozdağ, Türkiye'nin uzun zamandır "terörü bulunduğu bölgede tespit et, yok et" politikası uyguladığını söyledi.

Terörle mücadelede savunmadan ziyade taaruz politikasını hayata geçirdiklerine işaret eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadelede bizim elde ettiğimiz başarının sebebi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin terörle mücadelede artık taarruz politikasını Türkiye'nin içinde ve dışında kesintisiz uygulamaya koymasıdır. Nerede terör örgütü varsa, nerede terörist varsa orası Türkiye için bir hedeftir. Türkiye sınırları içerisinde terör örgütlerini ve teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını devam ettirirken, terörü ve teröristleri sınırlarımız dışında etkisiz hale getirmek, ülkemize terörist sızmalarını engellemek için de hem Suriye'de hem de Irak'ta ciddi operasyonlar yapıyor. Şu anda da Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar var. Sayın Başbakanımız da açıkladı 30 kilometrelik derinliğe kadar orada yürüyen operasyon var."