Bozdağ, AA Editör Masası'na konuk oldu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bölgede her an her şey olabilir, daha önce de ifade ettik. Kandil'e operasyon dahil buna. Bundan sonraki süreçte hepsi mümkündür." dedi. Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları Kandil'e uzandı, şimdi Sincar ve Mahmur da gündemde. Bağdat yönetimiyle operasyonlar konusunda mutabakat sağlandı mı, tehdit tamamen ortadan kalkacak mı?" soru üzerine Bozdağ, Türkiye'nin uzun zamandır "terörü bulunduğu bölgede tespit et, yok et" politikası uyguladığını söyledi. Terörle mücadelede savunmadan ziyade taaruz politikasını hayata geçirdiklerine işaret eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Terörle mücadelede bizim elde ettiğimiz başarının sebebi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin terörle mücadelede artık taarruz politikasını Türkiye'nin içinde ve dışında kesintisiz uygulamaya koymasıdır. Nerede terör örgütü varsa, nerede terörist varsa orası Türkiye için bir hedeftir. Türkiye sınırları içerisinde terör örgütlerini ve teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını devam ettirirken, terörü ve teröristleri sınırlarımız dışında etkisiz hale getirmek, ülkemize terörist sızmalarını engellemek için de hem Suriye'de hem de Irak'ta ciddi operasyonlar yapıyor. Şu anda da Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar var. Sayın Başbakanımız da açıkladı 30 kilometrelik derinliğe kadar orada yürüyen operasyon var."

Bozdağ, Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarını uluslar arası hukuka uygun yaptığını belirterek, "Türkiye meşru müdafaa hakkı ile uluslar arası hukukun verdiği yetki ve hakları kullanmaktadır. Türkiye'nin Merkezi Irak yönetimiyle görüşmeden, konuşmadan, onlarla belli bir anlayış içerisinde olmadan belli bir operasyon sürdürmesi elbette doğru değil. Onlarla da bizim Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili diğer yetkililerimiz konuşuyor. Mutabık kaldığımız noktalar var, mutabık kalmadığımız noktalar var ama sonuç itibariyle bu operasyon devam ediyor, devam edecektir." dedi. - "Terörle mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek mücadeledir" Bölgede teröristleri etkisiz hale getirinceye kadar operasyonların süreceğini vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu: "Biz daha önce ifade ettik; Kandil'e operasyon dahil buna. Bundan sonraki süreçte hepsi mümkündür. Bunu söyledikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi hemen ses verdi, 'Kandil'de kimse yok'. Biz terörle mücadele ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, ülkemize yönelen tehditleri, bölgeden uzaklaştırmak ve Türkiye'yi sınırın dışında da korumak politikasını uyguluyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi, PKK'dan önce, HDP'den önce ses veriyor. Buradan şunu söylemek lazım: Neden siz onlardan önce ses veriyorsunuz. Onların gerekçesi, seçim sırasında terörle mücadele yapılırsa ve bu mücadelede de başarı elde edilirse bu başarı Recep Tayyip Erdoğan'ın hanesine yazılır, AK Parti'nin hanesine yazılır. O nedenle 'seçim sürecinde terörle mücadele olmasın, teröre kaşı Türkiye bir başarı elde etmesin, terör Türkiye'ye zarar versin ama AK Parti'nin lehine herhangi bir şey yazmasın'. Bu kadar saçma bir mantık var bu işin arkasında."

Türkiye'nin "seçim var" diye terörle mücadelesini durduramayacağına dikkati çeken Bozdağ, "Türkiye 'seçim var' diye teröristlerin ülkemize dönük eylem yapmasına göz yummaz, yumamaz da. Kimsenin böyle bir hakkı yok. CHP iktidar olsa onlar da bunu yapamazlar. Çünkü terörle mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek mücadeledir. Kaldı ki daha önceki seçimler varken de biz terörle mücadeleyi etkili ve kararlı bir şekilde hep yaptık. Hatırlarsanız 1 Kasım seçimleri olurken de hendek terörü vardı. Ülkemizin bazı illerinin bazı mahallerinde teröristler hendek kazmıştık, gece gündüz biz teröristlerle mücadele ediyorduk. O zaman şehitlerimiz de oluyordu ama aynı CHP 'şehit cenazeleri geliyor' diye oraya itiraz etmedi. Neden, 'vatandaş AK Parti'nin aleyhine geçer' diye." ifadelerini kullandı. AK Parti'nin ülkenin güvenliği, milletin ve devletin bekasını her şeyin üzerinde gördüğünü vurgulayan Bozdağ, "AK Parti kaybeder ama milletin ve devletin bekası ve güvenliği konusunda taviz vermez. Bunu herkesin bilmesi lazım." dedi.

- "Bizim devlet geleneğimizde saygı göstermek var ama bunlarda o kültür yok" CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerinin anımsatılması üzerine Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu: "İsmail Metin Temel Paşa, 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristlerin hedefinde olan birisi. Türkiye'nin içerisinde terörle mücadele eden birisi, Zeytin Dalı Operasyonu'nu yöneten kahraman bir komutan, şu anda da Irak'ta devam eden harekattan da sorumlu bir komutan. Ayrıca bölgedeki bölücü terör örgütüyle mücadele eden 2. Ordunun da komutanı. Yani hem FETÖ'ye hem PKK'ya hem YPG'ye hem PYD'ye hem DEAŞ'a Türkiye'yi ve sınırlarımızdaki, dışındaki Irak'ı, Suriye'yi dar eden ve Zeytin Dalı Harekatı'yla 5 bin civarında teröristi etkisiz hale getiren kahraman Mehmetçik'in, kahraman komutanı. Şimdi 'Apoletini sökeceğim' diye açıklama yaptı. Niçin sökeceksin, hangi hatayı yaptı? PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi, DEAŞ'ı Afrin bölgesinden temizlediği için mi sökeceksin? Türkiye'nin içerisinde teröre büyük bir darbe vurduğu için mi sökeceksin? Yoksa FETÖ ile mücadelede etkin olduğu için mi sökeceksin? Ya da Irak'ın kuzeyinde yeni bir operasyona başlayan ordumuzun komutanlığını yaptığı için mi sökeceksin? Yok. Niçin sökecekmiş, cumhurbaşkanını alkışlamış. Cumhurbaşkanı kim, bizim anayasamıza göre devletin başıdır. Milletin birliğini temsil eder ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin de başkomutanıdır."

"Bir ordu komutanının, kendi silahlı kuvvetlerinin başkomutanını, cumhurbaşkanını, milletin birliğini temsil eden liderini alkışlamasından daha doğal ne olabilir?" diyen Bozdağ, şunları söyledi: "Bunun neresinde yanlışlık var, bunun neresinde eksiklik var. Böyle bir şey olur mu? Bu CHP zihniyeti; 'Cumhurbaşkanı alkışlanamaz.' Çünkü onlar Cumhurbaşkanı geldiği zaman Mecliste de saygısızlık yapıyorlar, oturuyorlar ve ayağa kalkmıyorlar. Bizim devlet geleneğimizde, aile kültürümüzde ve ahlakımızda devletin büyüğü geldiği zaman, devletin başı geldiği zaman, sevelim sevmeyelim, ayağa kalkmak, hürmet etmek ve saygı göstermek vardır ama bunlarda o kültür yok. Bunlar kendinden olmayanlar devletin başı da olsa, cumhurbaşkanı da olsa ona sevgi saygı gösterilmesinden, ona gelenek ve kültürlerimize göre bir ihtiramda bulunulmasından fevkalade rahatsızlar." - "Başkomutanını alkışlaması kadar doğal bir şey olabilir mi" Bozdağ, Türkiye'nin binlerce yıllık ordu, devlet ve millet geleneği bulunduğunu, bu gelenekte cumhurbaşkanına saygısızlığa yer olmadığını dile getirerek, "Ama Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticileri Mecliste de cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmıyorlar. Kalkmayabilir ama bir edep var bir ahlak var, bir gelenek var, bir devlet terbiyesi var. Bunların hiçbiri bunlar da yok, sıfır. Onun için dışarıya da kin ve nefreti pompalıyorlar. Kamuda çalışan birinin cumhurbaşkanını alkışlaması, başkomutanını alkışlaması kadar doğal bir şey olabilir mi?" diye konuştu.