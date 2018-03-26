HABER

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 20:16 | Son Güncelleme

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ dünyayı sarsan Rusya krizi hakkında, 'Ülkeler sorunu kendi aralarında çözmeli. İngiltere bağımsız bir devlet. Diplomatik ilişkilerini sürdürüp sürdürmemesine kendisi karara verir. Türkiye-Rusya arasında olumlu bir ilişki vardır. Türkiye her hangi bir karar almayı düşünmemiştir.' dedi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

KK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3755 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alınmıştır.

Bugüne kadar 49 kahramanımız şehit oldu. TSK bölgede yaşayan herhangi bir sivilin zarar görmemesi için azami gayret göstermiştir. Harekat boyunca herhangi bir sivilin TSK kaynaklı burnu bile kanamamıştır.

Afrin Afrinlilerindir. TSK, Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek için orada bulunuyor.

TÜRKİYE-AB ZİRVESİ

Türkiye AB tam üyelik sürecine büyük önem vermektedir. Türkiye sabır ile bu hedefi devam ettirmektedir. Varna'da Türkiye-AB zirvesi gerçekleşrildi. Umarız ki bu zirve yeni bir kapı aralar. Avurturya Başbakanı'nın yeterli devlet tecrübesi olmadığı için Türkiye'nin değerini tam olarak anlamış değil.

AVUSTURYA BAŞBAKANI KURZ'A YANIT

Avusturya'da ırkçılık zirve yapmıştır, başbakan bu ırkçıların söyledikelrini hükümet koltuğunda dile getirmektedir. Bunları yapanlarla ilgili herhangi bir işilem yapmayanların Türkiye'ye demokrasi ve hukuk dersi vermeye hakkın yoktur, bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Siz Türkiye'de darbe yapmak isteyenlere destek olur, kucak açarsanız yaptığınız değerlendirmelerin Türkiye'de saygı görmesi mümkün değildir. Biz tam üyelikten yanayız, verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. O konuşmaya devam etsin biz de yolumuza devam edeceğiz.

PKK'NIN SİNCAR'DAN ÇEKİLDİĞİ İDDİASI

Irak tarafından yapılan açıklamaları Türkiye yakından takip etmektedir. Terör örgütünün Sincar'dan çekildiği izlemini uyandırdığı için farklı üniforma altına gizlenerek bölgede varlığını devam etirmesini Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Umarız ki Irak ordusu Türkiye'nin beklentisi doğrultusunda teröristlerin farklı üniforma ve isim olarak bölgede varlığını devam ettirmesine izin vermez.

ABD İLE PATRİOT TEMASI

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye geldi. 19 Mart'ta sayın Tillerson ile Çavuşoğlu'nun bir araya gelşmesi ve konuşulan konuların ele alınması bekleniyordu. Tillerson'ın değişmesi sonucu bu görüşme gerçekleşmedi. Dışişleri Müsteşarımız önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek.

Sayın Trump, Cumhurbaşkanımıza, 'Biz size patriot verebiliriz.' deyince, Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Biz de hava savunma sistemimizi çeşitlendirebiliriz, Türkiye olarak Amerika'dan patriot sistemini alabiliriz.' diye bir görüşme oldu. Bu görüşme, Türkiye'nin bu noktadaki tavrını ortaya koymuştur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bize patriot savunma sistemini verirse, biz bunu Türkiye olarak almaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak o görüşmeden sonra bu konuda henüz taraflar arasında bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi.

ÇİFTLİK BANK SORUŞTURMASI

Gündemimize yeni düştü. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız konuyu soruşturmuştur. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi için kırmızı bültenle arama kararı verilmiştir. Bakanlığımızı piramit satış sistemi kullanan 65 şirket hakkında sorşturma açılmıştır.

Vatandaşların uyanık olması son derece önemli. Elbette hukuk bunların gereğini yapacaktır, hesabını soracaktır. Kaçanlar elbette yakalanacaklardır, yargının önüne çıkarılacaklardır.

İNGİLTERE-RUSYA ARASINDAKİ CASUS KRİZİ

Ülkeler sorunu kendi aralarında çözmeli. İngiltere bağımsız bir devlet. Diplomatik ilişkilerini sürdürüp sürdürmemesine kendisi karara vereir. Türkiye-Rusya arasında olumlu bir ilişki vardır. Türkiye her hangi bir karar almayı düşünmemiştir.

Sergey Skripal kimdir, nerelidir, kaç yaşında? | Sergey Skripal olayı nedir?Sergey Skripal kimdir, nerelidir, kaç yaşında? | Sergey Skripal olayı nedir?
Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...
Rusya'dan diplomatların sınır dışı edilmesine ilk tepki: ABD güçten anlarRusya'dan diplomatların sınır dışı edilmesine ilk tepki: ABD güçten anlar
TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldıTSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Afrin PKK şehit asker

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

İlginizi Çekebilir

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

Okuyucu Yorumları 14 yorum
HADİYA GERÇEKTEN MI
Abd ile kavga ediyorlar güya ama kapalı kapılar ardında hiçte öyle değil nedense????
bizim milletimiz alışmış oturduğu yerden para kazanmaya emek olmadan çalışmadan gelsin paralar adam kaçıncada gitsin paralar oh ne ala sen eşek olduğun. sürece daha ne tosunlar biner sana devletimizin yerine olsam aramam bu adamı bedavacılara ders olur birdaha böyle şeylere girmezler
Fetö yu getiremediniz o yüzden buda yok hükmünde
Adam kaçar meksikaya ondam sonra alırsınız ama neyi
Al sana T.B.M.M de Muhterem Fethullah hoca Efendi Türkiye'nin yetistitdigi deger bir kiymet diyen bas biri eyyy adalet nerdesin?????
Al sana T.B.M.M de Muhterem Fethullah hoca Efendi Türkiye'nin yetistitdigi deger bir kiymet diyen bas biri eyyy adalet nerdesin?????????
Al sana T.B.M.M de Muhterem Fethullah hoca Efendi Türkiye'nin yetistitdigi deger bir kiymet diyen bas biri eyyy adalet nerdesin?????....
Türkiye nin makûs talihi hortumcular, rüşvetciler ve dolandırıcıların ülkeye geri döndükleri hiç olmamıştır bu işin arkasında kötü kokular geliyor.
adam milyar TL vurgun yapsın sonrada elini kolunu sallaya sallaya Uruguay'a gitsin yok kırmızı bülten bilmem ne! vakti ile uyuyanlar şimdi uyanıklık peşinde.
her çalan yargı önüne çıkacakmı sn bakanım? heyecanlandık hadi inş.
HÜKÜMET DAHA ÖNCE BU OLAYA EL ATMALIYDI,BU HIYARA PARA KAPTIRANLARI KORUMA ALTINA ALIN BARİ , AKILLARI İDARE ETMİYOR
TARAFSIZLIĞIMIZI İLAN ETMELİYİZ RUSYA BİZİM KOMŞİİ ESKİDEN BU İNGİLTERE FRANSA OSMANLI RUS SAVAŞLARININ EN BÜYÜK AKTÖRLERİDİR DIŞ POLİTİKADA TARAFSIZLIK ÖNEMLİ DENGE SİYASETİ GÜDÜLMELİ
muhterem gülen hoca efendimiz bu ülkenin yetiştirdiğin değerli bi kıymetin seversin sevmezsiniz diyen bakanımız değilmi bu
Diğer Haberler
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Mahkeme Başkanı'ndan Ömer Faruk Kavurmacı'ya sert çıkış! 'İsterseniz ineğe tapın'

Mahkeme Başkanı'ndan Ömer Faruk Kavurmacı'ya sert çıkış! 'İsterseniz ineğe tapın'

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.