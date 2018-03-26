Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:
KK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3755 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alınmıştır.
Bugüne kadar 49 kahramanımız şehit oldu. TSK bölgede yaşayan herhangi bir sivilin zarar görmemesi için azami gayret göstermiştir. Harekat boyunca herhangi bir sivilin TSK kaynaklı burnu bile kanamamıştır.
Afrin Afrinlilerindir. TSK, Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek için orada bulunuyor.
TÜRKİYE-AB ZİRVESİ
Türkiye AB tam üyelik sürecine büyük önem vermektedir. Türkiye sabır ile bu hedefi devam ettirmektedir. Varna'da Türkiye-AB zirvesi gerçekleşrildi. Umarız ki bu zirve yeni bir kapı aralar. Avurturya Başbakanı'nın yeterli devlet tecrübesi olmadığı için Türkiye'nin değerini tam olarak anlamış değil.
AVUSTURYA BAŞBAKANI KURZ'A YANIT
Avusturya'da ırkçılık zirve yapmıştır, başbakan bu ırkçıların söyledikelrini hükümet koltuğunda dile getirmektedir. Bunları yapanlarla ilgili herhangi bir işilem yapmayanların Türkiye'ye demokrasi ve hukuk dersi vermeye hakkın yoktur, bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Siz Türkiye'de darbe yapmak isteyenlere destek olur, kucak açarsanız yaptığınız değerlendirmelerin Türkiye'de saygı görmesi mümkün değildir. Biz tam üyelikten yanayız, verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. O konuşmaya devam etsin biz de yolumuza devam edeceğiz.
PKK'NIN SİNCAR'DAN ÇEKİLDİĞİ İDDİASI
Irak tarafından yapılan açıklamaları Türkiye yakından takip etmektedir. Terör örgütünün Sincar'dan çekildiği izlemini uyandırdığı için farklı üniforma altına gizlenerek bölgede varlığını devam etirmesini Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Umarız ki Irak ordusu Türkiye'nin beklentisi doğrultusunda teröristlerin farklı üniforma ve isim olarak bölgede varlığını devam ettirmesine izin vermez.
ABD İLE PATRİOT TEMASI
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye geldi. 19 Mart'ta sayın Tillerson ile Çavuşoğlu'nun bir araya gelşmesi ve konuşulan konuların ele alınması bekleniyordu. Tillerson'ın değişmesi sonucu bu görüşme gerçekleşmedi. Dışişleri Müsteşarımız önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek.
Sayın Trump, Cumhurbaşkanımıza, 'Biz size patriot verebiliriz.' deyince, Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Biz de hava savunma sistemimizi çeşitlendirebiliriz, Türkiye olarak Amerika'dan patriot sistemini alabiliriz.' diye bir görüşme oldu. Bu görüşme, Türkiye'nin bu noktadaki tavrını ortaya koymuştur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bize patriot savunma sistemini verirse, biz bunu Türkiye olarak almaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak o görüşmeden sonra bu konuda henüz taraflar arasında bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi.
ÇİFTLİK BANK SORUŞTURMASI
Gündemimize yeni düştü. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız konuyu soruşturmuştur. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi için kırmızı bültenle arama kararı verilmiştir. Bakanlığımızı piramit satış sistemi kullanan 65 şirket hakkında sorşturma açılmıştır.
Vatandaşların uyanık olması son derece önemli. Elbette hukuk bunların gereğini yapacaktır, hesabını soracaktır. Kaçanlar elbette yakalanacaklardır, yargının önüne çıkarılacaklardır.
İNGİLTERE-RUSYA ARASINDAKİ CASUS KRİZİ
Ülkeler sorunu kendi aralarında çözmeli. İngiltere bağımsız bir devlet. Diplomatik ilişkilerini sürdürüp sürdürmemesine kendisi karara vereir. Türkiye-Rusya arasında olumlu bir ilişki vardır. Türkiye her hangi bir karar almayı düşünmemiştir.
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