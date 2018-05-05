Bozdağ, Bangladeş Başbakanı Hasina ile görüştü

DAKKA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile görüştü.

Bozdağ, Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sırasında çeşitli temaslarda bulundu.

Toplantı kapsamında düzenlenen görüşmelerde Bozdağ, Bangladeş Başbakanı Hasina ve Dışişleri Bakanı Abul Mahmood Ali ile bir araya geldi.

Bozdağ'a, görüşme ve temaslarında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın da eşlik etti.

